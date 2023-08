La Descontrolada animará la previa de Central-Talleres

La banda tuvo que esperar algunos meses para celebrar junto a los hinchas canallas después de aquel intento fallido del pasado 25 de junio (en la previa de Central-Colón, por el torneo pasado), que no se dio porque la Municipalidad no dio la autorización. Pero esa suspensión propició reuniones posteriores, en las que desde el municipio se comprometieron a fijar una fecha en particular y ponerse a disposición para la realización del show.