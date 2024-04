La calentura de Facundo Mallo por el final en Belo Horizonte: "Fue una jugada de penal"

El referí Ortega no dudó un instante en su decisión de no sancionar nada y ni siquiera Augusto Menéndez, en el VAR, lo llamó para que por lo menos chequeara la acción. En el momento del reclamo, algunos airados y por eso Mallo se ganó la amarilla, Ignacio Malcorra tomó la pelota y se dirigió hacia el punto penal pensando en que iba a sancionar la infracción.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/OoCLibertadores/status/1778210855231897637&partner=&hide_thread=false ¿Era penal para Rosario Central ante el Galo? pic.twitter.com/TXANURU1OK — Out of Context Libertadores (@OoCLibertadores) April 10, 2024

"No quiero hablar de los árbitros, no debo. No la vi y tengo que hablar por lo que me dicen terceros", deslizó Miguel Ángel Russo al ser consultado del tema en conferencia de prensa, aunque es su estilo en general de no meterse ni declarar fuerte contra los jueces.

El que sí se metió también en la polémica por lo sucedido fue Lautaro Giacone, quien sostuvo: "Te condicionan (los jueces) en dos o tres jugadas. La de Facu (Mallo) me parece que fue penal".

Central estuvo a tiro de rescatar algo, pero se tuvo que pegar la vuelta de Belo Horizonte sin nada. Y encima con el sentimiento de bronca e impotencia porque la infracción no cobrada en el final podría haberle entregado algo en su segunda presentación en la Libertadores.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/RosarioCentral/status/1778209886121111627&partner=&hide_thread=false #Libertadores | Final del partido en Belo Horizonte



Atlético Mineiro 2-1 #RosarioCentral (Malcorra) pic.twitter.com/hSMaVVuKg5 — Rosario Central (@RosarioCentral) April 10, 2024

Por otro lado, Peñarol goleó a Caracas por 5 a 0 y de esta forma quedó en el segundo puesto del grupo G con 4 unidades. Atlético Mineiro es el líder con 6 y Central quedó con 3, mientras que los venezolanas cierran el grupo sin unidades.

Fecha 3

Caracas v. Central (martes 23, a las 19, por ESPN)

Atlético Mineiro v. Peñarol (martes 23, a las 21, por ESPN)