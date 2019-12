La búsqueda de un extremo y un nueve

Pese al breve período de vacaciones, Frank Kudelka no descansa por completo, porque sigue en contacto frecuente con la comisión directiva y el director deportivo rojinegro, Sebastián Peratta. El entrenador de Newell's se encuentra conforme con el plantel que tiene y con el desempeño del equipo en la Superliga, aunque no descarta la posibilidad de un par de refuerzos y por esa razón mantiene charlas con los que conducen el destino futbolístico del club. La búsqueda está puesta en un extremo derecho y en un nueve. Hacia allí es adonde se apunta. Son dos de los puestos en los que más costó que alguno se afirme de titular en el último semestre.

La intención de incorporar a futbolistas es muy puntual. El mayor esfuerzo económico se hizo en el mercado de pases previo al inicio del torneo y Kudelka se encuentra satisfecho con el rendimiento de la mayoría. Por ese motivo sólo se piensa en reforzar en las dos posiciones mencionadas, aunque no se descarta en algún otro lugar. Durante estas semanas circuló el nombre de Pablo Pérez, aunque no existe nada concreto. La llegada del volante dependería en gran medida de que no sea tenido en cuenta en Independiente, se le pague lo adeudado y el volante esté dispuesto a cobrar menos en el club del Parque.

La búsqueda de nuevos futbolistas se encuentra encaminada, pero se descarta que haya novedades en esta semana. Más allá de que el tiempo sea corto y lo ideal es que el jugador que se incorpore lo haga antes del inicio de la pretemporada, el próximo 3 de enero, no existe interés en apresurarse. La posible incorporación tiene que convencer sí o sí para que se concrete.

El puesto de extremo derecho es en donde mayores variantes hubo a lo largo de la Superliga. Luis Leal fue el titular frente a Independiente y en los dos partidos anteriores, con un par de goles y un rendimiento aceptable. Pero el atacante no termina de convencer a Kudelka. En el resto del torneo lo había utilizado poco. Hasta cuando se refiere a la Pantera deja traslucir que no lo convence. Luego del empate con Atlético Tucumán (2-2), el DT señaló en más de una oportunidad el gol que el delantero se perdió sobre el final, sin hacer mención a que había sido autor de la conquista del empate.

Lo que no le convence al entrenador, y a algunos otros, es que Leal apela seguido a resoluciones individuales por sobre las colectivas adentro de la cancha. Si el técnico lo mantuvo en los últimos partidos fue exclusivamente porque le dio mejores respuestas que los otros que puso en esa posición, Alexis Rodríguez, Lucas Albertengo y Cristian Insaurralde.

Los cuatro atacantes que se fueron alternando de extremo derecho habla a las claras que ninguno consiguió quedarse con el puesto. Entonces se entiende que la mira esté puesta en una cara nueva para jugar allí.

El nueve es el otro foco de atención. Lucas Albertengo y Rodrigo Salinas fueron rotando en esa posición. Albertengo había arrancado mejor. Anotó dos goles en los dos primeros partidos. Pero su juego perdió consistencia, Kudelka lo movió para jugar por la banda y Salinas fue el centrodelantero en varios partidos. Tampoco se afirmó.

Albertengo y Salinas, ambos incorporados para esta temporada, tuvieron altibajos. Por eso se piensa en un refuerzo. Pero no es fácil encontrar un nueve en el fútbol argentino y que no se cotice alto. Si no hay alguien que se presuma que sea mejor que los que están, Newell's no sumará a nadie.