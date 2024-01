La bielorrusa Aryna Sabalenka ganó el Abierto de Australia sin perder un solo set

El único tramo en que Sabalenka “sufrió” fue para definir el partido y fue porque los nervios le jugaron una mala pasada y recién en el quinto match point pudo festejar ante una Zheng que no tuvo chances de poder quebrar a la bielorrusa de 1,83 metros.

Sabalenka se reafirma como una de las tenistas más regulares del circuito femenino y ya tiene sobrados méritos para ascender de nuevo a lo más alto tras el efímero liderazgo que ostentó entre septiembre y noviembre de 2023.

Hoy la polaca Iga Swiatek es la 1 de la WTA con 9.770 puntos, seguida por Sabalenka con 8.905 unidades.

Zheng, por su parte, accederá ahora al top-10 gracias al gran nivel mostrado en el certamen oceánico, entrenada por el español Pere Riba, ascenderá hasta la séptima posición, mejorando así el 13er puesto que reflejaba su mejor marca hasta ahora.

¡LA BICAMPEONA DEL #AUSOPEN!

Aryna Sabalenka defendió el título sin ceder sets y alcanzó su segundo título de Grand Slam.



Aryna Sabalenka defendió el título sin ceder sets y alcanzó su segundo título de Grand Slam. pic.twitter.com/Pahq37lAZr — ESPN Tenis (@ESPNtenis) January 27, 2024

El estadio Rod Laver Arena estuvo colmado y contó con notable presencia de aficionados chinos, que no cesaron de impulsar a su tenista, entrenada por el catalán Pere Riba, a lo largo de todo el encuentro.

Sabalenka, con más experiencia en este tipo de escenarios por sus dos finales Major disputadas anteriormente, impuso su ritmo, acompañado de poderosos servicios, desde el arranque de un choque en el que Zheng no podía entrar con facilidad en los peloteos.

La china sufrió un temprano traspié que no fue capaz de enmendar al desperdiciar tres puntos de quiebre y la bielorrusa, que no bajó el nivel en todo el primer, se anotó el primer set por 6-3. La bielorrusa acabó el primer set con un 94% de puntos con primeros servicios, cuatro golpes ganadores y cinco errores no forzados. La presión y profundidad de Sabalenka provocaron un total de 19 errores forzados.

Hang this Sabalenka title run in the Louvre pic.twitter.com/lvIULcZYrQ — Bastien Fachan (@BastienFachan) January 27, 2024

Zheng, que acabó el choque con 19 golpes ganadores y 16 errores no forzados, no pudo impedir la desatada propuesta de una Sabalenka que, tras un nuevo break, apuntó el parcial definitivo por 6-2.