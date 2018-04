La asamblea por el balance se pospone

La asamblea para el tratamiento de la memoria y balance del ejercicio 2016-2017 se pospone. No será el 8 de mayo, como había informado el club del Parque el pasado jueves. El reglamento de Newell's determina que "las notificaciones (a las asambleas) se harán con una anticipación mínima de 10 días" mediante una publicación en el boletín oficial de la Inspección General de Personas Jurídicas (Igpj) de la provincia de Santa Fe. Como esto no sucedió, no dan los tiempos para que se realice en la fecha anunciada. A esta altura, la asamblea se realizaría el 14 de mayo, justo un día antes del tiempo límite que le dio la Superliga para la presentación del balance aprobado, condición indispensable para renovarle la licencia.

Durante estos días existen conversaciones entre el oficialismo y la mayoría de las agrupaciones de la oposición. La comisión directiva busca la aprobación del balance, rechazado el 29 de marzo en una asamblea que debió efectuarse luego de que fuese declarada nula la organizada el 11 de octubre. Este jueves hubo charlas entre los distintos sectores y el club convocó a una nueva asamblea para el 8 de mayo, a través de un comunicado publicado en el sitio web de Newell's. Pero tal fecha no es posible cumplirla.

El artículo 33 del capítulo 2 (de las asambleas) del reglamento general del club expresa: "Los socios serán citados a las asambleas mediante una publicación en el boletín oficial. En todos los casos, las notificaciones se harán con una anticipación mínima de diez días".

Como ayer no se publicó la convocatoria a la asamblea en el boletín oficial de la provincia, no dan los plazos para que la misma se desarrolle el 8 de mayo. El primer día hábil para los organismos oficiales es el 2 de mayo. Recién ese miércoles podría publicarse el llamado a la asamblea. Si se cuentan los 10 días establecidos por reglamento, la fecha para la asamblea es el 12 de mayo, justo un sábado. Por lo tanto debería tener lugar el lunes 14, en el estadio cubierto.

Daniel Giraudo, de la agrupación opositora ADN Leproso, fue crítico con respecto a la no publicación de la asamblea y habló de una "campaña de terror a pseudosanciones". La cuestión a la que se refiere es al tema de la renovación de la licencia que habilita para jugar la próxima temporada de la Superliga.

Si es que la asamblea rojinegra se hace el 14 de mayo, el día siguiente será el último para que el club presente el balance aprobado a las autoridades de la Superliga.

El plazo de entrega de la documentación requerida por la Superliga fue el 15 de abril. A Newell's se le extendió ese período hasta el 15 de mayo. Es el motivo por el que la comisión directiva subraya la necesidad de que el balance sea aprobado. La mayoría de los sectores de la oposición lo entienden así y están dispuestos a no poner piedras en el camino siempre y cuando haya correcciones en el balance. Por el contrario, Giraudo y su agrupación mantienen la posición más férrea. El opositor sostiene que la Superliga no puede convalidar que se apruebe un "balance trucho" por el simple hecho de que se cumpla con uno de los requisitos para la licencia.

La dirigencia rojinegra continúa manteniendo contactos con referentes opositores para lograr que los socios no rechacen el balance como sucedió la última vez. Existe confianza de que esto se conseguirá. Por cómo se desarrollan los acontecimientos, el desenlace de esta historia de la asamblea se conocería el 14 de mayo.