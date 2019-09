Kudelka trabaja para "que no haya relajación posclásico"

La intensidad con la que se vive un clásico provoca en ciertas ocasiones un relajamiento lógico del futbolista, que conspira para afrontar de la mejor manera el partido siguiente. Frank Kudelka consideró que “es un desafío” que eso no le suceda a Newell’s mañana frente a Aldosivi en el Coloso. “Nos preparamos para que no haya la relajación posclásico”, manifestó el entrenador, quien sostuvo que el objetivo es asumir cada encuentro “bajo una tensión máxima y un convencimiento permanente”.

“Jugar un clásico o contra los clubes más grandes de Buenos Aires, genera más cosas que en otros partidos. En eso no podemos cometer errores. Por convencimiento y por necesidades, no debe haber partido en el que no demos el máximo. No hay que relajarse ni bajar los brazos. Eso no debe existir”, sostuvo.

“Podemos jugar un poco mejor o no, dar mejores pases o no y podemos tener momentos en los que superamos al rival o somos superados. Pero nuestra intencionalidad para afrontar cada partido debe ser bajo una tensión y concentración máximas, un convencimiento y desafío permanente. Nos preparamos para que no haya relajación posclásico. La relajación puede aparecer en un momento. Pero que exista esa posibilidad no quiere decir que deba estar”, subrayó.

Con el paso de los días no cambió su opinión sobre el rendimiento de la lepra en el Gigante. “El equipo estuvo con muy buena decisión y predisposición para ganar el partido. Lo demostró en la cancha. Dentro de un marco emocional alto, extremo, por momentos pudieron imponer una forma de jugar. Y en los momentos que no pudieron imponerla, trataron. Todo eso se valora mucho. Nunca claudicaron en el esfuerzo, aún cuando a veces se dividía la pelota. Desde la predisposición de los jugadores, me fui muy conforme”, aseguró.

“Me hubiese gustado volver a jugar el partido. No siento que sea una carga. No lo viví así ni en la previa ni en durante ni después. Creo que es una buena posibilidad de jugar bajo ese escenario cultural que significa el clásico rosarino”, dijo.

Kudelka se refirió luego al partido de mañana y a las características de Aldosivi. “Es un rival que intenta más la posesión del balón que otros, difícil porque tienen buenas intenciones. Eso no tiene que obstaculizar que nosotros podamos imponer nuestra forma de jugar”, dijo.

El entrenador hizo una valoración de los puntos obtenidos por Newell’s en los seis partidos jugadores en la Superliga. “Hicimos una buena meseta de puntos en este inicio. Nos puede dar una base para el futuro, y debemos saber aprovecharla. Pero no me conforma”, manifestó el entrenador.

“Valoramos lo conseguido, pero tiene que ser un punto de partida para ir por más, por más puntos y por mejores producciones”, concluyó.

La reserva perdía y lo empató

Después de la victoria en el clásico, la reserva de Newell’s no pudo repetir el triunfo al empatar ayer con Aldosivi 2 a 2 en el Complejo Jorge Griffa. El mediocampista Manuel Llano, autor de un gol ante Central, sigue dando señales de que es un juvenil para prestarle atención.

La lepra ganaba con un penal de Stéfano Callegari (8’). El tiburón se lo dio vuelta con tantos de Facundo Tobares (70’ y 76’), a partir de algunas desinteligencias defensivas, al margen de las perfectas definiciones del delantero. La igualdad definitiva fue a través de Brian Gambarte (78’). La reserva rojinegra suma 2 triunfos, 3 empates y 2 derrotas. Aldosivi se quedó con una victoria, 3 igualdades y 3 caídas.

La formación del equipo de Aldo Duscher fue: Ramiro Macagno; Alan Luque, Stéfano Callegari, Juan Pablo Freytes y Leandro Grimi; Manuel Llano, Juan Requena, Braian Rivero y Ramiro Sordo (B. Gambarte); Ignacio Huguenet (L. Cingolani) y Tobías Donsanti.