Kudelka: "Somos un equipo en crecimiento"

Frank Kudelka se mostró satisfecho en todo sentido durante la conferencia de prensa que brindó tras el 2-0 de Newell's ante Aldosivi en el Coloso. Cómo no iba a demostrar alegría el técnico leproso si el equipo no sólo logró el cuarto triunfo consecutivo en condición de local en la Superliga, sino que esta vez fue una victoria madrugadora.

"Jugamos muy bien, fundamentalmente en el primer tiempo, en el que pudimos cristalizar nuestras intenciones de ser poseedores de la pelota y también de ir en busca del resultado. Somos un equipo que está en pleno crecimiento y a eso lo valoro mucho. La forma en que se consiguió también la destaco muchísimo", aseguró.

El entrenador rojinegro valoró la actuación del equipo, pero ese análisis no le impidió reconocer que también hubo errores que deberán ser corregidos para no sufrir sobresaltos en las fechas venideras. Para Kudelka, lo mejor estuvo en el primer tiempo: "A mi entender tuvimos un muy buen primer tiempo y nos fuimos con un 1-0 que le quedaba corto. Era exiguo. Tendríamos que haber tenido mayor eficacia en el último pase. Y en el segundo estuvimos muy acelerados cuando recuperamos", analizó el DT leproso, quien ayer a la mañana volvió a recibir el cariño de la gente de Newell's.

Kudelka también hizo foco en la importancia de la victoria ante Aldosivi, un rival directo en la lucha por no descender: "Son tres puntos muy importantes. No hacemos alusión contra quién jugamos, ya que no podemos estar dependiendo de lo que hacen los demás, con esta victoria dependemos de nosotros. Lo bueno es que el equipo juegue cada vez mejor y también logre resultados. Por todo eso me voy conforme".

Por último, rescató la fortaleza que viene mostrando el equipo para buscar siempre los partidos: "Siempre puede haber circunstancias, corrés el riesgo de que haya un relajamiento, pero los chicos estuvieron intensos y agresivos durante todo el partido. Uno se pone muy contento con eso", expresó Kudelka, visiblemente conforme con la producción mañanera.