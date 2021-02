Kudelka pondría toda la carne al asador ante Talleres

El DT leproso Frank Kudelka se tomará todo el tiempo que pueda para definir a los once que tiene en mente para visitar esta tarde a Talleres en el Kempes. El entrenador sabe que no puede fallar en la alineación y que si el equipo no aparece el precipicio de su gestión estará cada vez más cerca. Por eso probó múltiples variantes en la semana en cuanto a nombres y posiciones. No hay dudas de que está buscando un volantazo futbolístico, un sacudón que despabile a un equipo que llega confundido dentro del campo de juego. Por eso todas las dudas que surgen en cuanto a la alineación titular. ¿Maxi será de la partida? Todo indica que un encuentro de tamaña estatura no puede tenerlo con los botines desatados y mirando el partido sentado del otro lado de la línea de cal. ¿Y Cristian Lema? El Sicario avisó en la semana que quiere jugar, que está dispuesto a dar la cara en esta parada brava, pero será el DT finalmente el que defina si lo manda al ruedo desde el minuto inicial en la Docta.