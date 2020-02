Frank Kudelka piensa en el armado de Newell's para recibir el sábado a Estudiantes mientras espera la llegada de Pablo Pérez como el segundo refuerzo para el plantel. Lo hace desde la tranquilidad que implicó haber vencido a San Lorenzo el lunes pese a no haber jugado bien, aspecto que el entrenador rojinegro también admite.

Claro que la ansiedad por conocer sus opiniones sobre todos estos aspectos fueron consultadas en la conferencia de prensa que Kudelka brindó hoy. Y como era de esperar las primeras preguntas giraron en torno a Pablo Pérez.

"Mi consideración hacia Pablo ya las expresé. Más allá de que viene a sumar más jerarquía y experiencia, le va a aportar mucho a un grupo que tiene las cosas bien claras. Entendemos que va a ser una muy buena ayuda y va a integrar el liderazgo con Maxi Rodríguez y compañía. Va a generar una rica competencia junto al resto de los futbolistas".

Pablo Pérez regresará a Newell's tras haber emigrado luego de salir campeón en 2013, y en su vuelta se reencontrará también con un entrenador que ya lo dirigió, porque Kudelka lo tuvo en Unión entre 2010 y 2011, cuando el equipo tatengue estaba en la Primera Nacional.

Autocrítica

En cuanto al rendimiento que mostró Newell's en la victoria ante San Lorenzo, Kudelka hizo una atinada autocrítica al sentenciar que "eEl resultado no tiene que tapar lo que hay que corregir". Y en función de ello aseguró que "es el momento en el que debe haber mayor predisposición a mejorar algunas cuestiones. Necesitamos tener mayor y mejor posesión del balón en más tiempo. Tuvimos buena presión alta y pusimos al rival en campo propio".

El equipo

Claro que cuando se le preguntó si ese funcionamiento que tuvo errores implicaba que ante Estudiantes haya alguna modificación nominal, el entrenador rojinegro eligió el camino de no confirmar el equipo aduciendo razones físicas, "porque evaluaremos mañana al equipo por una cuestión de tiempo ya que jugamos el lunes un partido intenso con San Lorenzo".

No obstante, el DT ofreció un indicio claro: "No habrá demasiados cambios en el once inicial, veremos como llegan los futbolistas con respecto al último partido porque fue con mucha intensidad y eso se notó en la semana".

¿Un cambio?

Aunque Kudelka no dio precisión con ese "no habrá demasiados cambios", se desprende que alguna variante producirá, y se especula que sería en ofensiva con el hipotético ingreso de Sebastián Palacios por Lucas Albertengo o Luis Leal.

El entrenador de Newell's anticipó que el partido del próximo sábado a las 19.40 tendrá similitud con el que jugaron con San Lorenzo, porque Estudiantes juega con amplitud, "parte desde la posesión del balón y con transiciones rápidas", explicó. Por eso insistió en que "nosotros debemos jugar mejor que ellos para que estas características no las puedan llevar a cabo".