Kudelka necesita cambiar solo en los detalles

Bienvenido. Cacciabue reapareció ante Godoy Cruz tras cinco meses y mañana estará entre los once.

Newell’s mantendrá la formación que perdió ante Godoy Cruz en la última fecha de la Superliga. Kudelka no tiene en mente mover alguna pieza, aunque la despedida ante Goody Cruz no haya sido la esperada. El entrenador no se fue disconforme con el planteo del equipo, aunque remarcó que principalmente se falló en la definición, algo a corregir para visitar mañana, a las 22, a Central Córdoba de Santiago del Estero.

Los titulares para el inicio de la Copa Superliga, a puertas cerradas, serán los siguientes: Alan Aguerre; Stéfano Gabrielli, Cristian Lema, Santiago Gentiletti y Mariano Bíttolo; Jerónimo Cacciabue, Julián Fernández y Braian Rivero; Sebastián Palacios, Maximiliano Rodríguez y Luis Leal.

Newell’s seguirá sin Pablo Pérez, Aníbal Moreno y Mauro Formica, ausentes por lesiones. En cambio, Cacciabue jugará su segundo partido seguido, tras ausentarse de la primera división durante cinco meses.

Cuando se le preguntó ayer a Kudelka si no le preocupaba el hecho de no tener un mediocampista con cambio de ritmo para la generación como Pablo Pérez, y en cambio jueguen Cacciabue y Rivero, con otras características, dijo sin vueltas: “Es lo que nos toca. Hoy un generador con la experiencia como Pablo, o eventualmente como Formica, no lo tenemos”.

El entrenador señaló que a cambio cuenta con chicos “que tienen virtudes y lo han demostrado”, haciendo hincapié en Cacciabue, que volvió ante Godoy Cruz e “hizo un muy buen partido”.

Kudelka resaltó que Newell’s creo muchas situaciones de gol en el último partido y que fue consecuencia de “la velocidad que le imprimen los chicos” al equipo, aunque también entiende que deberán aprender a manejarla, cosa se consigue con “el tiempo de maduración”

“Confiamos mucho en cómo jugamos, porque fue así como sumamos muchos puntos, cumpliendo el objetivo fundamental que tenemos (incrementar el promedio ) y acercarnos a otro (clasificar a una copa internacional), sin dejar de aspirar a más”, dijo el entrenador.