Karim Benzema fue acusado de tener vínculos con una organización islámica

El ministro de Interior francés, Gérald Darmanin, acusó al futbolista compatriota Karim Benzema de estar vinculado a los Hermanos Musulmanes, una organización islámica internacional considerada "organización terrorista" en algunos países, pero no en Francia.

Las declaraciones se conocieron después del apoyo que el ex delantero de Real Madrid brindó a los habitantes de la palestina Franja de Gaza, cercados y en muchos casos masacrados por ataques de Israel ordenados en respuesta a otra ofensiva también excepcional contra su territorio implementada por el movimiento integrista palestino Hamas el sábado 7 de octubre.

"Todas nuestras oraciones por los habitantes de Gaza que una vez más son víctimas de estos injustos bombardeos que no perdonan ni a mujeres ni a niños", escribió en la red social X (ex Twitter) el delantero, de 35 años, de ascendencia argelina y ex jugador de la selección francesa de fútbol.