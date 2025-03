Juicio por la muerte de Maradona: una foto impactante, un cruce y una agresión

Orlando Abel Díaz, juez de Garantías 2 de San Isidro, elevó la causa a juicio en junio de 2022 y, entre sus fundamentos, indicó que los imputados no cumplieron “con el mandato de actuar que la buena práctica médica colocaba en sus cabezas” , lo que consideró que también eran “garantes” de la salud de Maradona y que “no revirtieron” su cuadro cardíaco a pesar de que estaban en sus facultades.

Los fiscales del caso señalaron que el equipo médico del entonces entrenador de Gimnasia de La Plata fue “deficiente”, “temerario” e “indiferente”, debido a que sabían que Diego podía morirse y no hicieron nada para evitarlo.

La primera audiencia del juicio por la muerte de Maradona

A la primera audiencia asistieron las hijas del “Diez” Dalma, Giannina y Jana Maradona, su ex Verónica Ojeda y una de sus hermanas, mientras que también concurrieron sus asesores Fernando Burlando, Mario Baudry, Gustavo Pascual y Félix Linfante.

Uno de los imputados que llamó la atención por su cambio de look fue Leopoldo Luque producto de un intenso entrenamiento que comenzó hace algunos meses. Además, se hicieron presentes la psiquiatra Agustina Cosachov, el enfermero Ricardo Almirón, su jefe Mariano Perroni, la médica coordinadora de Swiss Medical Nancy Edith Forlini, el psicólogo Carlos Díaz y el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna. Todos fueron a la audiencia acompañaron de sus respectivos defensores.

Mientras tanto, en la puerta del Tribunal se congregaron decenas de personas para reclamar justicia por el ex jugador de Boca y la Selección argentina. Muchos de ellos se mostraron con carteles y fotos con la cara del oriundo de Villa Fiorito.

La psiquiatra Cosachov arribó al lugar y los manifestantes le gritaron: “¡Asesina!”. Una vez dentro, se cruzó con Verónica Ojeda, quien la calificó de “perra malparida, hija de puta”. Cabe destacar que antes de ingresar al Tribunal, Ojeda se emocionó y manifestó que esperaba “mucho” este día, en referencia a las diversas suspensiones que tuvo el proceso judicial. Por su parte, Baudry dijo: “Maradona sufrió en sus último días. Esperemos que se haga justicia por Diego”.

Durante la audiencia, se realizó la lectura de los lineamientos de las distintas partes, en el que los representantes de los sindicados solicitaron la absolución para sus clientes.

El abogado de Forlini, la coordinadora de la prepaga, señaló que el equipo “era formado por Luque y Cosachov” y que “no cumplió ni cumple un rol médico asistencial”. Por su parte, Rodolfo Baqué, el asesor de Almirón destacó que para el enfermero era un “honor" atender a Maradona. “Almirón fue el que avisó que tenía 118 pulsaciones el miércoles y se lo informó a todo el mundo. Por qué está sentado acá. ¿Por qué no llamo por teléfono? Todos sabían cuál era el estado de Maradona. Verónica Ojeda pedía llevarlo. Las hijas querían internarlo”, resaltó el letrado que además patrocina a Gisela Dahiana Madrid, la octava acusada que irá a un juicio por jurados populares.

El abogado de Mariano Perroni, el jefe de los enfermeros, dijo que su cliente “no es médico” y que “nunca habló con Maradona”. En su lectura inicial de argumentos, el defensor sostuvo que Perroni solo “llevaba las planillas que escribían los enfermeros a la prepaga”. En tanto, el defensor de Díaz sostuvo que el psicólogo “prohibió que haya alcohol en la casa” de Tigre, donde “Pelusa” murió el 25 de noviembre de 2020: “La primera vez que lo vio, Lo recibió Maradona a Carlos con un vaso de vino”.

La defensa de Luque recalcó que la muerte de Maradona fue por un “evento cardiológico impredecible” y que el neurocirujano “no participó en ninguna de las circunstancias que se le imputan”. Fernando Burlando afirmó que al ex técnico de Dorados de Sinaloa y Deportivo Mandiyú “lo mataron” y que “la internación domiciliaria fue una manera de condenarlo a muerte”. En este sentido, el asesor de Dalma y Giannina consideró: “Tanta gente no se puede equivocar, ni empujar hacia la muerte a una persona de esta manera. Diego podría estar vivo”.

La foto del cuerpo de Diego

Uno de los momentos más conmocionantes de la primera audiencia del juicio que busca determinar responsabilidades en la muerte de Maradona fue cuando el fiscal Patricio Ferrari mostró una foto del cadáver de Maradona el día de su deceso.

“Así murió”, afirmó Ferrari, mientras sostenía la fotografía que, según él, evidencia la negligencia extrema en los cuidados del ex futbolista.

La agresión de Luque a un periodista

En el cuarto intermedio, el neurocirujano Luque tuvo un cruce con un periodista. En concreto, el médico increpó a un reportero gráfico de la agencia AFP porque lo estaba filmando.

“¿Por qué me grabás?”, le preguntó Luque, a lo que el periodista le contestó que estaba “tomando registros”. Luque, lejos de estar calmado, le retrucó “me tenés que pedir permiso, pelotudo” y le arrebató el celular.

Más tarde, el médico advirtió a los jueces que no asistiría a las próximas audiencias porque tiene “cirugías programadas” y “pacientes que atender”.

El siguiente encuentro se llevará a cabo este jueves para debatir cuestiones preliminares y comenzarían a declarar los primeros testigos.

Causa Maradona: la autopsia y el expediente

Según apuntaron en la autopsia al cuerpo de Maradona, el exfutbolista murió por “un edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada”.

En tanto, el expediente judicial presentado para elevar la causa a juicio oral marcó que los fiscales plantean que “las omisiones” de los profesionales de la salud pusieron a Diego en una “situación de desamparo” y en una “internación indignante”. Además, cuestionó “la conducta que cada uno de los acusados habría desplegado, no cumpliendo con el mandato de actuar que la buena práctica médica colocaba en sus cabezas”.

Quiénes son los imputados por la muerte de Maradona

Leopoldo Luciano Luque - Neurocirujano

El neurocirujano es uno de los más reconocidos entre los imputados, ya que fue el encargado de la seguridad y el bienestar de Maradona, siendo uno de los máximos responsables en el período de su deterioro. Luque fue quien recomendó la intervención quirúrgica en la cabeza del ídolo cuando no era un procedimiento seguro ni urgente.

Por otro lado, se filtraron chats y audios en los que se demostró el desprecio con el que se refería a Diego, por lo que respondió: “Me avergüenzo de algunos mensajes que mandé. Me arrepiento y pido perdón a la familia y a la gente que lo quería mucho”.

Agustina Cosachov - Psiquiatra

Cosachov fue la responsable de indicar la medicación que tomaba Maradona y firmó la externación de la Clínica Olivos, por lo que es una de las personas más complicadas de esta causa. Como si fuera poco, también está acusada de falsedad ideológica, por firmar certificados de aptitud mental de Maradona sin visitarlo, y utilizó la firma del 10 sin su consentimiento en documentos.

Carlos Ángel Díaz - Psicólogo

El joven psicólogo que atendió a Maradona por pedido del abogado Matías Morla se especializa en adicciones y también en patologías mentales severas. Según explicó él mismo, llegó a Diego por recomendación el 26 de octubre, unos días antes de su cumpleaños y en medio de la externación de la Clínica Olivos.

Si bien los investigadores indicaron que Díaz era una parte importante del equipo médico, el propio psicólogo aseguró en su declaración ante la Justicia que su intervención en materia de tratamiento de las adicciones fue un éxito y que “en ningún modo pudo haber influido” en la muerte de Maradona.

Nancy Forlini - Médica coordinadora

La médica estaba a cargo de la Gerencia de Cuidados Domiciliarios de la empresa de medicina privada Swiss Medical, área que le brindó los servicios de atención al exfutbolista en el country de Tigre tras la última operación a la que fue sometido.

Forlini realizó una declaración escrita durante la investigación, en la que explicó que solamente le solicitaron que organizara un servicio de enfermería y de acompañantes terapéuticos que estuvieran las 24 horas con el exfutbolista.

Ricardo Almirón - Enfermero

Almirón fue el enfermero de Maradona y cuenta con otro antecedente por el que fue acusado y procesado por abuso sexual. El hombre participaba de un grupo de murga de la Ciudad de Buenos Aires y, en 2022, fue denunciado por “tomar por la fuerza” a una chica que “estaba muy alcoholizada” y nunca dio su consentimiento ni se percató de que estaba manteniendo relaciones sexuales.

El nombre de la víctima no fue confirmado, pero se dio a conocer que era compañera de la murga y desde “La Colectiva Murguera” señalaron que no era el primer caso, por lo que “muchas chicas despertaron en una cama junto al denunciado sin recordar nada”.

Mariano Perroni - Coordinador de enfermeros

El coordinador de enfermeros de Maradona trabajaba para la empresa Medidom, la cual fue subcontratada por Swiss Medical y brindaba los servicios de enfermería. Perroni aseguró que nunca tuvo ningún contacto con Diego debido a que sus tareas eran específicamente administrativas.

Además, remarcó que contaba con poca información sobre el cuadro de salud del 10 y que la habitación en la que se encontraba no era adecuada porque no contaba con aparatología necesaria, así como también declaró que Forlini “mantenía la indicación de no molestar ni invadir”.

Pedro Pablo Di Spagna - Médico clínico

Di Spagna era el encargado de hacer el seguimiento clínico de la internación domiciliaria de Maradona y fue imputado por haber visto al paciente solamente en una ocasión, de manera que no realizó los controles adecuados. Formaba parte de un chat de WhatsApp junto a los enfermeros de Medidom junto a Forlini, Perroni y Almirón, así como también Dahiana Gisela Madrid.

La octava acusada

Gisella Dahiana Madrid fue una de las enfermeras de Maradona y se encargó de hacerle RCP cuando lo encontraron muerto en su habitación. La mujer será juzgada por separado en un juicio por jurados que comenzará a partir de julio, tal como fue solicitado por su lado. Dicho proceso se inició en octubre pasado con una audiencia preliminar.

Tuvo una relación conflictiva ya que fue despedida en su segundo día de trabajo, pero se quedó durante una semana por no tener reemplazo. Fue quien dio la versión de un golpe en la cabeza que sufrió Maradona el miércoles anterior a su muerte.