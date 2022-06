José Leudo, el refuerzo que llegó a pedido de Somoza: "Uno no se gana el puesto con la boca"

Carlos Tevez dio el puntapié inicial a su carrera como DT y en Central . Su arribo generó un movimiento mediático intenso y, además, ilusión entre los hinchas del equipo de Arroyito por el arribo de refuerzos. Pero en su llegada el Apache se encontró con uno que llegó antes de su contratación: el colombiano José Leudo . "Cuando hablamos ya estaba cerrado. Hoy (martes) lo vi por primera vez y me sorprendió. Y, bueno, tiene la chance, como todos los muchachos, porque arrancamos de cero. Todos tienen que demostrar que quieren jugar en Central", indicó el Apache en referencia al volante, que llegó al canalla con el fin de triunfar. "Hay que trabajar. Uno se gana el puesto en el día a día, no solo con la boca", sostuvo el refuerzo canalla.

El volante central, de 29 años, llegó procedente de Patriotas de Boyacá y el lunes fue anunciado por la entidad como el refuerzo de Central, que firmó contrato hasta diciembre de 2023. Lo hizo a pedido de Leandro Somoza, pero en su arribo se encontró con un nuevo entrenador. "Me llamó la atención cuando me dijeron que estaba la posibilidad de venir acá. De parte los directivos me enteré que Somoza había visto videos y se cerró la contratación", contó el futbolista, flamante incorporación canalla.