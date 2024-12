Jorge Broun: "Ser campeón con Central fue un sueño que pude cumplir"

Sí, fue un sueño que pude cumplir. Igualmente presentía que algo iba a conseguir, no sé si era el destino o qué, pero sentía que se tenía que dar y fue en un momento en el nadie lo esperaba porque a mitad de torneo estábamos últimos en la zona, pudimos ganar el clásico y de ahí en más nunca volvimos a perder. Lo cierto es que escalamos posiciones, en la última fecha nos metimos entre los cuatro primeros y después eran todos mano a mano en los que podía pasar cualquier cosa. Por suerte ganamos el título, que fue lo más importante que logré en mi carrera, porque gané cosas en otros clubes, pero hacerlo acá, en mi casa, es algo que me llena de orgullo.

Russo nos decía que Central fue campeón porque explotó en el momento justo. En lo personal, ¿Broun explotó en el momento que tenía que explotar?

No sé si es la definición exacta, pero sí se dio en el momento de los penales, más allá de muchos partidos en los que me sentí bien, como el de Racing, en el que tuve un par de tapadas en el primer tiempo que sirvieron para mantenernos en partido. Pero sí, todos recuerdan lo que fueron las definiciones por penales en las que pude ayudar. Me tenía mucha fe, pero no fue sólo azar porque estudiamos mucho a los rivales. Por supuesto que hubo algo de intuición.

¿Te acordás de los jugadores a los que les atajaste los penales?

Sí, lo que pasa es que con Racing fueron muchos más los que patearon. El primero fue a Aníbal Moreno y después a Sigali. Pero ojo, nosotros también pateamos muy bien y eso me dio la posibilidad de llegar al penal de Sigali con la posibilidad de avanzar a la semi. Ya con River fue distinto porque pude tapar los tres primeros, a Enzo Díaz, Palavecino y el Pity Martínez.

Broun2SSM.jpg Enorme Jorge Broun en la definición por penales ante River. Se quedó parado y detuvo el remate de Palavecino. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

¿Qué sentías en esa definición contra River? Porque parecías invencible.

Ya en el partido me sentía con mucha confianza, pero sí, lo que sentía era mucha seguridad, y eso que había pasado una semana complicada con el tema de la intoxicación que sufrimos en Salta. Más allá del análisis que habíamos hecho, teníamos compañeros que habían jugado con algunos de River. Por ejemplo Juan Cruz (Komar) había jugado con Enzo Díaz en Talleres y me dijo que se sentía cómo cruzándola. Con Palavecino fue intuición, pero Damián Martínez me había dicho “si patea Palavecino quedate parado”, me quedó en la cabeza y así fue. Con el Pity pensé que podía llegar a abrir el pie y también la pude tapar. Sentía que no iba a entrar ninguna.

Eso mismo sentiste en la final después de la pelota al ángulo que le sacaste a Zalazar?

Si, fue algo parecido, pasa que ya venía con esa energía y es como que todo fluye y sentís que podés lograr algo importante. Siempre pensamos eso de que “nosotros podemos, vamos un partido más porque podemos”. Es más, previo a la semifinal con River estábamos en el hotel viendo la otra semi y cuando vimos que pasó Platense dijimos “el partido es hoy, tenemos que pasar a River”. Y se dio así. Con Racing no éramos los favoritos, con River tampoco, pero con Platense sí, al menos es lo que yo pensaba.

¿Cómo fue el momento cuando te tocó agarrar el micrófono, con todos los hinchas de Central de frente y Russo al lado?

¡Uf! No sabía qué decir, pero fue lo que salió en el momento. Lo primero fue agradecer el apoyo de la gente en cada viaje porque ellos fueron participes importantes de ese título, ni hablar de lo que significó la localía todo ese año, que fue donde conseguimos la mayor cantidad de puntos, porque más allá de que nosotros somos los que jugamos y los que decidimos en cada partido, siempre tuvimos ese plus que significó el apoyo de la gente. El agradecimiento fue también para nuestras familias y ni hablar para Miguel, que fue el capitán de ese barco que nos llevó a conseguir al ansiado título. Con su tranquilidad y su experiencia nos dio todas las herramientas para que pudiéramos agregarle una estrella más a nuestro escudo.