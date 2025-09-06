La Capital | Ovación | Jorge Broun

Jorge Broun fue el encargado de ingresar el trofeo de la Supercopa Argentina en el Gigante

A su manera, el arquero canalla fue uno de los protagonistas en la previa del partido entre Central Córdoba de Santiago (SE) y Vélez, en el Gigante de Arroyito

6 de septiembre 2025 · 17:00hs
Jorge Broun se sintió como en su casa. Ingresó con el trofeo de la Supercopa Argentina antes de la gran final.

Jorge Broun tuvo su participación en el partido de la Supercopa Argentina, dentro del campo de juego, aunque no como futbolista, sino como invitado especial a la gran final entre Central Córdoba (SE) y Vélez. Fue quien ingresó el trofeo al césped del Gigante de Arroyito.

Minutos antes del inicio del partido, Broun fue el encargado de llegar la copa al centro del campo. La invitación seguramente tuvo que ver con que el partido tenía como escenario el Gigante de Arroyito. Además, el arquero canalla es uno de los jugadores de mayor experiencia hoy en el fútbol argentino.

Fatu caminó desde el túnel por donde salen los plantes con el trofeo en mano y lo dejó en la base que estaba en el césped, ya con los hinchas de Central Córdoba y Vélez ansiosos y nerviosos por la gran final.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1964407872860696675&partner=&hide_thread=false

En medio del fin de semana de descanso que el cuerpo técnico canalla le dio al plantel (regresa el lunes por la tarde a los entrenamientos), Broun se dio una vuelta por el Gigante de Arroyito, un lugar que conoce como la palma de su mano. Pero en esta ocasión fue en medio de una invitación especial que recibió.

Cuándo y quién le informó a Jorge Broun que era el elegido

Fue idea de los organizadores la de contar con un jugador de Central para que ingrese el trofeo y el elegido fue Fatura, uno de los máximos referentes del plantel auriazul.

Desde Copa Argentina se pusieron en contacto con la gente de Central y fue el secretario deportivo Federico Lussenhoff (en el clásico de reserva que se jugó este viernes en Arroyo Seco) quien le informó a Broun la decisión que habían tomado.

Después le entregaron los detalles de cómo iba a ser su participación, con indicaciones precisas respecto al horario y ese tipo de cuestiones. A su manera, Broun fue uno de los protagonistas de la gran final de la Supercopa Argentina.

