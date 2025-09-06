Turismo Nacional: buena presencia de la región en la carrera de los 200 pilotos antes de Rosario

La próxima fecha del Turismo Nacional será en octubre en Rosario. Antes, este fin de semana se corre en el Gálvez, donde se lucieron los pilotos de la región.

El venadense Ever Franetovich fue el mejor santafesino en la C3 del Turismo Nacional en el Coliseo. En un mes, al Juan Manuel Fangio de Rosario.

Antes de llegar al Juan Manuel Fangio de Rosario , el Turismo Nacional cumple en el Oscar y Alfredo Gálvez de Buenos Aires una carrera especial, la de los 200 pilotos entre titulares e invitados en las dos clases. Y los representantes de la región tuvieron un sábado destacado.

La 8ª fecha del TN se correrá del 10 al 12 de octubre en Rosario, algo que se estaba esperando y se confirmó en las últimas horas. De hecho, el martes se presentará la carrera en el mismo autódromo en horas del mediodía.

Pero antes el Coliseo porteño es sede de una carrera especial que tuvo gran acción este sábado, con la clasificación libre de la Clase 3 y la final de invitados de la Clase 2.

La actuación de la región en la C3 del Turismo Nacional

En el primer caso, hubo tres pilotos de la región en el top ten: el venadense Ever Franetovich fue 5º, el rosense Lucas Tedeschi 7º y el bermudense Fabián Yannantuoni 9º. Además, el baigorriense Leo Larrauri clasificó 14º y el parejense Leandro Carducci 24º. A las 10.15 de este domingo será la final de invitados, donde estará el otro de Las Parejas, el Flaco Ardusso (con el Patito) y a las 14 la de los titulares.

Mientras, la Clase 2 tuvo la final de invitados y el casildense Joaquín Telo (con Alejo Cravero) finalizó 10º en la carrera que ganó el uruguayo Facundo Ferra (Joaquín Cafaro).

El de Sá Pereira, Luciano González (Damián Kirstein), quedó 11º, el de Villa Minetti Ignacio Faín fue 15º, y el regreso del campeón 2017 de Villa Gobernador Gálvez, Alejandro Bucci (Matías Chas), terminó en el 25º lugar. El de Acebal, Eros Calvani (Máximo Donzino), finalizó 40º. La final de la C2 con los titulares será a las 12.25.