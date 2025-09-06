La Capital | Ovación | Atlético del Rosario

Atlético del Rosario perdió ante Pueyrredón y dejó la punta de la Primera A de la Urba

Caída con lo justo de Atlético del Rosario en la visita a Pueyrredón y la victoria de Los Matreros ante Curupaytí lo bajó de la cima de la Primera A de la Urba

6 de septiembre 2025 · 19:42hs
Partido duro de Atlético del Rosario en la visita a Pueyrredón

Leo Vincenti

Partido duro de Atlético del Rosario en la visita a Pueyrredón, que lo terminó dejando sin nada en el tramo final del torneo de ascenso de la Urba.

Atlético del Rosario dio batalla, pero terminó perdiendo 37 a 33 en la visita al duro Pueyrredón. Ese resultado por la 21ª fecha de la Primera A de la Urba lo bajó de la cima, que ahora ostenta en soledad Los Matreros, vencedor de Curupaytí. Aunque a Plaza le vino bien la caída del tercero, manteniéndose en zona de ascenso directo.

Se sabía que la visita a Pueyrredón sería de riesgo, porque venía 4º y era su última posibilidad de descontar mano a mano. Y lo hizo venciéndolo por ajustado margen, por lo que Atlético del Rosario sumó un punto.

El nuevo líder derrotó a Curupaytí 39 a 17 y quedó primero, mientras que Plaza Jewell ocupa la segunda plaza de ascenso directo y mira de reojo al tercero.

Precisamente, el que cedió puntos fue el que ocupa esa posición. Champagnat, que perdió 41 a 38 en la visita a Deportivo Francesa, por lo que Plaza Jewell mantuvo la distancia de 4 puntos y asciende directo a lo que en 2026 será el Top 14, porque habrá dos equipos más.

En tanto, hoy el mismo Champagnat, el vencedor de los rosarinos y el 5º San Cirano irían al repechaje con el último del Top 12, hoy Buenos Aires. Uno de esos cuatro seguirá en el círculo superior.

>>Leer más: Visita de riesgo de Atlético del Rosario

Resultados y posiciones de la Primera A de la Urba

En los otros resultados ganaron todos los visitantes: Pucará derrotó 49 a 27 a Olivos, San Albano 22 a 18 en la misma condición a Lomas, igual que Hurling a San Andrés 25 a 20 y San Cirano 41 a 36 a Universitario.

Con estos resultados, Los Matreros lideran con 73 puntos, Atlético del Rosario 69 (ascenso directo), Champagnat 65, Pueyrredón 61 (al repechaje), San Cirano 60, Pucará 57, Hurling 50, Curupaytí 47, Olivos y San Andrés 42, Lomas Atlhetic 41, Francesa 37, Universitario 29 y San Albano 22.

En la próxima fecha Plaza Jewell recibirá a Olivos, mientras que Los Matreros visitarán al ascendente San Cirano. Luego quedarán cuatro fechas, donde Atlético del Rosario visitará a Lomas, recibirá a Deportivo Francesa, visitará a San Andrés y cerrará en el Pasaje Gould con Universitario.

Mientras que Los Matreros luego recibirán a Pueyrredón, visitarán a Hurling, serán locales de Olivos y cerrarán visitando a Champagnat.

