Jorge Broun: "Estamos con muchas ganas de seguir ganando"

En lo que va del año Central nunca logró tres triunfos consecutivos (viene de ganarle a Newell’s y a Huracán), un dato que Broun, entre risas, dijo no tenerlo presente. Sin embargo, apuntó que la que se les presenta es una “linda oportunidad, nos tocó tres de local y tenemos esa posibilidad. Estamos preparados para eso”.

“Tenemos que seguir potenciando lo que veníamos haciendo bien, sobre todo en la parte defensiva. Esto es partido a partido y hay cosas por mejorar, pero en general estamos teniendo un buen desempeño. Arriba estamos siendo contundentes, convertimos y después podemos manejar los partidos”, agregó.

Broun3MB.jpg Broun vuela con el pensamiento a futuro, dijo que e gustaría seguir, pero que no depende sólo de él. Marcelo Bustamante / La Capital

Central está con la chance de acercarse a los cuatro de arriba y también de afirmarse en la zona de clasificación a copas internacionales, de allí la consulta sobre si hacían cuentas sobre qué cantidad de puntos les puede hacer falta de aquí hasta el final del torneo. En ese sentido dijo: “Cuentas no hacemos y no creo que las hagamos en el corto plazo, vamos partido a partido y cada punto cuesta mucho. Pero la posibilidad de jugar de local y el respeto que nos ganamos es bueno. Vamos a tratar de sumar la mayor cantidad de puntos posibles, después veremos para qué nos alcanza”.

Fatura es uno de los tantos futbolistas a los que a fin de año se les vence el contrato con Central y se le preguntó acerca de su deseo de continuar. Respondió con un “obvio” contundente, pero agregó: "El tema es que no depende de uno. Igual, no lo estoy pensando ahora porque tengo la cabeza en los partidos que tenemos por delante y no me pongo el casete. No me puedo dar el lujo de pensar más allá de Vélez y la seguidilla que tenemos. Todos estamos con la cabeza puesta en eso. Es normal que se hable de esas cosas, de quien puede seguir, pero en el vestuario es algo que no se habla”.