Jaminton Campaz no da señales, Central lo espera y River lo tiene en el radar

Jaminton Campaz aún no volvió a Central, no entrena en Gremio y no hay noticias concretas sobre dónde jugará en la presente temporada. Lo único concreto es que en Arroyito hay cierto hartazgo, sobre todo de Miguel Ángel Russo que tiene en claro que en caso de que el colombiano vuelva a poner la camiseta auriazul no lo tendrá por un cierto tiempo.