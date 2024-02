Inter Miami-Newell's: hora, posibles formaciones y dónde verlo

Newell’s: El entrenador Mauricio Larriera indicó que preservaría a los jugadores titulares para este encuentro, por lo que hasta el momento se desconocen quiénes irían de arranque.

GGQUBPZW0AAzpWP.jpg Así promocionó el Inter Miami el partido con Newell's, con la imagen del Lionel Messi actual y el de la infancia.

Así llega Newell’s

Antes de su viaje a Miami, la Lepra sufrió un duro golpe ante Racing como local y cayó por 4-0, pero los triunfos consecutivos en las primeras cuatro fechas (Central Córdoba 1-0, Lanús 2-0, Belgrano 1-0 y Unión 3-1) lo posicionaron en el segundo escalón de la Zona B de la actual Copa de la Liga Profesional 2024.

El equipo de Larriera cuenta con el Colo Ramírez como principal carta goleadora (5 tantos en igual cantidad de partidos) y a Ever Banega como armador de juego, además de una defensa que comenzó el torneo de gran manera pero cometió varios errores en el duelo ante La Academia de Avellaneda.

Para este encuentro, Newell’s tiene 26 jugadores a disposición de los que saldrán el once titular:

Arqueros: Ramiro Macagno y Lucas Hoyos.

Defensores: Augusto Schott, Armando Méndez, Brian Calderara, Leonel Vangioni, Ángelo Martino, Gustavo Velázquez, Ian Glavinovich y Tomás Jacob.

Mediocampistas: Rodrigo Fernández, Ever Banega, Franco Díaz, Julián Fernández, Jerónimo Cacciabue, Misael Jaime, Esteban Fernández, Guillermo Balzi, Matko Miljevich y Pablo Pérez.

Delanteros: Guillermo May, Brian Aguirre, Ignacio Schor, Jeremías Pérez Tica, Giovani Chiaverano y Juan Ignacio Ramírez.

Así llega Inter Miami

Aún sin comenzar su competencias oficiales, el conjunto dirigido por el Tata Martino llega con menores exigencias que la Lepra, ya que se encuentra en el final de la pretemporada. No obstante, el entrenador adelantó que el equipo no sería el mismo que debutará el próximo miércoles 21 de febrero por la MLS, ya que no tiene intenciones de perder a ninguna de sus principales cartas.

A pesar de continuar con la preparación, Inter Miami lleva un largo recorrido de viajes que finalizó en los últimos días, después de disputar amistosos en Estados Unidos, El Salvador, Arabia Saudita, Hong Kong y Japón. Lionel Messi, figura máxima del equipo, se perdió algunos encuentros por molestias, pero tanto Luis Suárez como Jordi Alba continuaron como referentes en cada uno de los partidos. Por su parte, Sergio Busquets recién se recupera de una lesión, por lo que no jugará esta noche en vistas del debut en MLS.

Las Garzas no dejaron la mejor imagen durante su travesía, ya que solamente cosecharon un triunfo en seis partidos e incluso sufrieron una abultada goleada en contra. El primero de estos encuentros fue ante la selección salvadoreña, en un pálido 0-0, luego sufrieron tres derrotas consecutivas: FC Dalla (1-0), Al Hilal (4-3) y Al Nassr (6-0). Sobre el final de la preparación, Inter obtuvo su primera victoria ante Hong Kong X1 (4-1) y cayó por penales tras empatar sin goles ante el Vissel Kobe (4-3).