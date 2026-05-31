Central está afuera de la Copa Argentina, tras una derrota dolorosa ante Estudiantes en Córdoba

Central perdió sin atenuantes ante Estudiantes por 3 a 0, en la peor actuación del equipo de Jorge Almirón en el semestre. Afuera de la Copa Argentina.

Central y Estudiantes juegan por los 16avos de final de la Copa Argentina en el Mario Alberto Kempes.

Agustín Sández intenta un avance ante la marca de Estudiantes. Central arrancó mal en el Mario Alberto Kempes.

Alejo Veliz tuvo la más clara apenas después del 2-0 de Estudiantes pero falló en el mano a mano.

Central cerró el semestre de la peor manera. Estudiantes lo pasó por arriba en los 16vos de la Copa Argentina , lo dejó afuera y lleno de dudas para lo que vendrá. A fines de setiembre volverían a enfrentarse por la Supercopa Internacional. Un gran paso atrás de un equipo que se viene cayendo.

¡ASÍ CERRÓ LA GOLEADA ESTUDIANTES! Amondarain marcó el 3-0 ante #RosarioCentral y selló la goleada Pincha. #CopaArgentinaEnTyCSports . pic.twitter.com/CMOOmzuc94

41' GOL DE ESTUDIANTES. Amondarain quedó solo frente el arquero y definió para el 3 a 0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2061182161584013571&partner=&hide_thread=false ¡ASÍ FUE LA EXPULSIÓN DE IBARRA!



El mediocampista de #RosarioCentral y una patada producto de la bronca por la derrota ante #Estudiantes, en la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/472pwNa7jd — TyC Sports (@TyCSports) May 31, 2026

10' ST Remate de Cantizano de afuera del área que despegó Iacovic.

1' ST: Cabezazo de Carrillo en el travesaño

41' Ledesma salvó el tercero de Estudiantes ante Palacios, que había recibido de Carrillo.

40' Un centro desde la izquierda de Sández casi encuentra el pie de Veliz, pero se la quedó el arquero.

34' Cuando el Pincha parecía a punto del tercero, Alejo Veliz tuvo un mano a mano que sacó el arquero pincharrata. La primera clara canalla.

33' Palacios desperdició un mano a mano, que tiró afuera. Estudiantes, mucho más cerca del tercero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2061162840350699627&partner=&hide_thread=false Palacios estampó, de penal, el 2-0 de Estudiantes ante Rosario Central en los 16avos. de final de la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/tLsFw8GWcF — TyC Sports (@TyCSports) May 31, 2026

24' GOL DE ESTUDIANTES. De penal, Tiago Palacios elevó la cuenta tras un penal que hizo Coronel a Joaquín Burgos. Fue después de un pelotazo de Erik Meza que encontró mal parado al lateral.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2061160988049637474&partner=&hide_thread=false ¡EL PINCHA AMPLIÓ LA VENTAJA!



A los 25' y de penal, Palacios puso el 2-0 ante #Central en los 16avos. de la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/iuCU6OXvoT — TyC Sports (@TyCSports) May 31, 2026

3' GOL DE ESTUDIANTES. Fue la primera clara del partido, pero entrada Estudiantes monopolizó la pelota y se lo hizo sentir. Gran corrida por izquierda de Palacios luego de un cierre de Ovando que perdió en campo del Pincha con Alexis Castro. Avila fue lento en el cierre, centro bárbaro con comba y Carrillo fusiló a Ledesma de cabeza.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2061155190766465499&partner=&hide_thread=false ¡GOL DE ESTUDIANTES! Carrillo puso el 1-0 ante Rosario Central a los 3 minutos del primer tiempo. #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/U6oQyfcuQ7 — TyC Sports (@TyCSports) May 31, 2026

Por el lado canalla, juega Alejo Veliz y al banco Carlos Quintana, que se despedirán de Central tras este partido. El 9 se va a Bahía de Brasil y el defensor a Deportivo Riestra.

Las estadísticas de Estudiantes y Central