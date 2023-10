Heinze: "Los que me ponen en duda son los que quisieron que venga"

En medio de los cuestionamientos, Gabriel Heinze habló en conferencia de prensa tras la derrota en el clásico del sábado y se refirió a su presente en club. El Gringo respondió a la pregunta sobre los dirigentes de Newell's que, según el presidente Ignacio Astore , no respaldaron su continuidad. "Los que me ponen en duda son los que quisieron que venga", sentenció.

"No me preocupa porque sé cómo son las reglas del juego, no está mal que piensen eso. Es verdad que la opinión es en base a los resultados, entonces no hay ningún debate. Soy persona y soy de la casa", señaló el Gringo y aseguró que se "preocupa por estar bien porque sino no puedo hacer crecer y ayudar a los demás".

Cuando le pidieron una opinión sobre los dirigentes que no apoyaron su continuidad, el Gringo explicó: "Yo no soy quien para hablar de los que pueden oponerse a mi continuidad, cada uno es libre de evaluar lo que ve y de expresar su opinión. Es normal y sobre todo después de perder un clásico. La derrota hace que todo se ponga en duda". Cabe recordar que Astore declaró públicamente que no hubo unanimidad en la comisión directiva cuando se discutió el tema.

En ese sentido, disparó: "Serán los mismos dirigentes que me pidieron para que yo estuviera acá, y ahora cambiaron de opinión. Pero no ocupa un minuto de mi pensamiento eso. Es una opinión netamente de resultados y ahí ya no hay debate. Ahora si se evalúa todo lo otro que hacemos, ahí sí me meto porque es mi trabajo. Pero repito, son los mismos que cuando llegué me saludaron y estaban contentos".

Cuando le preguntaron por su vínculo con Astore, respondió: "Con el presidente tengo la misma relación de cuando llegué. Él sabe muy bien cómo trabajo".

Volviendo al clásico, se refirió al gesto que tuvo Ignacio Malcorra cuando lo fue a saludar en el final del clásico: "Valoro mucho el gesto que tuvo el jugador conmigo, de venir a decirme dos cosas. No voy a decir lo que me dijo, pero fue muy gratificante para mí que en ese momento venga a hablarme. Se lo agradezco mucho y habla muy bien de la persona que es", destacó.

Al ser consultado por la dos encuentros que tiene el club leproso de visitante, indicó: "La importancia de estos dos partidos es la misma de los anteriores. Nunca pienso más allá de lo que puedo hacer ahora, no puedo poner las energías ahí. Todo lo que pase después, se verá y en ese caso yo siempre fui muy sincero y muy claro".

Por último, el técnico leproso se refirió al crimen de Ivana Garcilazo, la hincha de Central que murió tras ser atacada a piedrazos después del partido: "Es un tema muy delicado que va más allá de lo que es el deporte, que es una de las cosas más lindas que hay. Nos tenemos que poner a pensar todos los que estamos en esto, todos debemos ayudar. Es la parte más fea. Yo entiendo lo que es la pasión, pero lo que pasó no hay vuelta atrás, no hay solución. Tenemos que tratar de ser mejores personas", concluyó.