Heinze tras la victoria con Racing: "Estoy contento por los chicos" Gabriel Heinze estuvo más que satisfecho por el rendimiento del equipo, con mayoría de juveniles, en el 1 a 0 ante Racing. 12 de abril 2023 · 23:32hs

Con gran intensidad. Al igual que sus jugadores dentro de la cancha, el Gringo lo vivió a pura adrenalina desde afuera.

Feliz por sus jugadores. Reconfortado por los juveniles que mandó a la cancha y le rindieron con creces en la gran victoria por 1 a 0 ante Racing en el Cilindro de Avellaneda. Así estaba el DT de Newell’s, Gabriel Heinze, en la zona baja tras los tres puntos de oro que sumó el rojinegro. “No sé si hicimos algo extraordinario, pero hicimos méritos para ganar”, aseguró el Gringo y luego se explayó: “voy a ser sincero, el resultado no me importa mucho, me importa más cómo estamos haciendo las cosas. Si hoy hubiéramos perdido hubiera dicho exactamente lo mismo. Estoy contento por cómo se expresaron los chicos, por cómo le jugaron a un gran rival. Entonces estoy más contento por ello”.

Heinze enseguida manifestó que “hace tres o cuatro días no se dijo lo mismo sobre el planteo y lo tengo que decir (en referencia al empate 0 a 0 en el clásico). Sí digo que estas cosas del juego necesitan trabajo y más trabajo, Lo que hago es confiar en estos chicos, confiar en pibes para jugar en esta cancha, que es lo que más quería, que estén tranquilos, tampoco me imaginaba el partido que hicieron estos chicos. No voy a mentir, sabíamos que íbamos a sufrir, pero bueno. Esto es mérito de ellos, lo que han hecho. Nosotros marcamos pautas, pero el valor es para ellos”.

Con honestidad brutal, Heinze puntualizó que “no me esperaba que estos chicos jueguen de esta manera. No me sorprenden porque por algo los pongo y están trabajando. Lo que sí digo es que lo de hoy a mi gusto fue muy bueno. Es muy importante para ellos este rendimiento, no para mí. Porque aunque hubiese salido mal hoy hubiera dicho que hubiese hecho la misma formación y el posicionamiento. Me alegro por ellos porque hacen cosas muy lindas y como grupo están muy unidos. Sinceramente me alegro por los más jóvenes que empiezan en esto”.

En cuanto a lo táctico, el entrenador rojinegros expresó que “a la línea de tres la trabajamos en la pretemporada y quise estar más protegido para tapar los cinco carriles de ataque de Racing. Salió muy bien por cómo estuvieron los chicos”.

Y sobre la inclusión de titular de Jeremías Pérez Tica indicó que “los chicos dan ganas de estar con ellos. Jeremías es un tema aparte con él, personal, me alegro mucho. Ya lo pedía y no dudé”.