Heinze, "ilusionado" con enfrentar al líder y aún "no" piensa en el clásico

Heinze reconoció que es una "gran ilusión enfrentar al puntero San Lorenzo", y aclaró que "al clásico todavía no lo mencioné ni lo pensé, no sé los jugadores".

El director técnico de Newell's, Gabriel Heinze, brindó una conferencia de prensa este mediodía de viernes en el predio de Bella Vista, en la previa del partidazo que el rojinegro disputará el próximo lunes, a las 18.30, ante San Lorenzo, el actual líder de la Liga Profesional, por la octava fecha del torneo. En casi media hora de charla, el DT brindó jugosos conceptos. "Les dije a mis jugadores al principio de esta semana que estoy ilusionado, las ganas son las de siempre, pero además sí hay una ilusión de decir que vamos a enfrentar al puntero, a un equipo bien trabajado, donde vamos a tener que tener muchas cosas en cuenta. Vamos a tener que luchar mucho, pero esto es de los jugadores y son ellos lo que están sintiendo que es un partido muy lindo para jugarlo. Para estar, para pelarlo, lucharlo y encima estando con nuestra gente y en nuestra cancha, que es también algo muy lindo", confió el Gringo. Y agregó: "Yo en lo personal hasta hoy estoy bien, tranquilo, la paso muy mal las dos horas previas en la que tengo que ir al vestuario, ahí la paso muy mal, porque ya no sé que hacer, si analizar algo porque me hago un lío yo también. A veces leo algo de otra cosa para salirme y vuelvo a los dos segundos. Después ya cuando empieza el partido ya está. Jugar estos partidos es muy lindo". En tanto, sobre si ya está palpitando el clásico del 9 de abril y dialogó al respecto con los jugadores fue categórico: "La verdad que al clásico no lo mencioné ni lo pensé, no sé los jugadores".

El DT leproso explicó que "no sé si encontré el equipo, pero hay jugadores que se repiten . El que hace crecer al jugador que está jugando es el que no juega. Por eso nos ocupamos de todos los jugadores". Y agregó: "Que haya hecho el gol el nueve (ante Colón) le da tranquilidad a Jorge (Recalde) porque lo busca, trabaja, a mí no, tranquilidad me dan otras cosas, porque los nueves hacen un desgaste para el equipo y a veces no tienen esa recompensa. Igual es muy bueno para los delanteros porque ellos se nutren de los goles. Yo quiero que mi equipo funcione, haga goles y gane, quién los hace, veremos, claro que los delanteros por el centro están más cerca de poder marcar".