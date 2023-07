Heinze propone enfrentar al poder: "Me gusta dar esa batalla"

"Seguiremos luchando contra gente que se dice que tiene el poder. A mí me gusta dar esa batalla", dijo el DT

“Ante las injusticias, hay que seguir adelante, no queda otra”, remarcó Heinze.

“Seguiremos de la misma manera, luchando contra las injusticias, contra gente que se dice que tiene el poder. A mí me gusta dar esa batalla”, exclamó el Gringo, visiblemente enojado en rueda de prensa en el Coloso.

“Lo único que me queda por decir es que posiblemente el que le esté haciendo daño a la institución, soy yo. Y si eso es así, no tengo problemas en dar un paso al costado. Hay que seguir adelante, no queda otra”, resaltó el DT.