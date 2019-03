"Hay que ver dónde fallamos en la política de inferiores"

Es evidente que hay chicos del club que nunca llegaron a asentarse en primera división. Y si buscan cambios es porque lo que se hizo hasta el momento no colmó las expectativas. ¿Qué autocrítica hay cuando siempre ponderaron que habían hecho un proceso revolucionario en inferiores?

Hay un análisis variado. Lo que es juveniles, el trabajo en Granadero Baigorria, lo que se captó son categorías 2000-2001 que están llegando hoy a reserva, hay gran expectativa, con indicadores positivos, con más de 70 chicos en selecciones juveniles y los puestos en la Copa Challenger son muy positivos. Pero siempre hay cuestiones para mejorar. Lo que sí estamos viendo es que hay que revisar y poner la lupa en el momento de la transición de reserva a primera, donde hay varios factores que inciden en el final de la formación del jugador. No está la estructura para que el jugador se potencie. Necesitamos acompañar más a los chicos en el tramo final de la formación. Y tenemos que ver que esta es una camada que no fue captada por este proceso. Hay cosas positivas y también hay que ver dónde estamos fallando. La potenciación de jugadores es un proceso. Pusimos infantiles en AFA y ahí también habrá réditos. También estamos apostando a trabajar en un predio en el Cruce Alberdi para chicos de 8 a 12 años y de esa forma reforzar la captación. (Di Pollina)

Hugo Galloni vuelve a la estructura de AFA, ¿pero por qué hace un tiempo la decisión fue sacarlo de AFA y mandarlo a trabajar en la Rosarina? ¿Por qué ahora está capacitado y hace un año y medio no?

No significa que hayamos cometido un error. Son las circunstancias. Se arman las grillas y los responsables hacen cambios de manera permanente. No significa que se haya cometido un error que haya ido a Rosarina. Quizás quienes llevan adelante toda la estructura de inferiores lo ven con mayor posibilidad para que ocupe ese espacio. También perdimos algunos valores importantes en inferiores, ya que Chamot se llevó a varios técnicos a Libertad de Paraguay. (Carloni)

¿Quién decide los cambios de técnico? Por ejemplo, habiendo en la estructura ex jugadores del club, en 5ª división apareció Nilo Carretero, a quien el coordinador Lucas Maggiolo conoce de Sarmiento de Junín.

Hay una dirección deportiva y una mesa de fútbol de juveniles que van tomando las decisiones. Nilo viene de ser el director técnico de la reserva de Godoy Cruz. Se elige basado en la apertura a los nuevos métodos que se aplican en la actualidad. Hay grupos especializados que trabajan en estas cuestiones. (Di Pollina)

¿Estas personas que manejan inferiores admiten errores?

Todos tenemos que rendir cuentas constantemente y por ello hay cambios. No es malo que haya cambios. (Di Pollina)

¿El Kily seguirá en la reserva?

En los últimos meses estuvimos abocados a cuestiones de la primera división y nos debemos una charla. (Di Pollina)

El Kily hizo un gran trabajo y siempre es tenido en cuenta. Vence su contrato y tenemos que dialogar para ver cuál es la mirada que tiene sobre su futuro. (Carloni)

¿La chance de que vuelva Leo Fernández está descartada?

Hablé con Leo y es un valor importante que debemos sumar en algún momento a las divisiones inferiores. Hizo un gran trabajo y tiene que volver ahora o más adelante. (Carloni)

"No encontramos ni un caso de corrupción en divisiones menores"

En su edición de ayer, Ovación publicó que el juvenil ecuatoriano Matías Solís en la primera semana de febrero llegó a Rosario para hacer una prueba en Central. Y según los datos confiables que colectó este diario al pibe lo vieron en la cancha los responsables de la captación auriazul y "le avisaron a la señora que lo acompañó que no podía quedarse porque el club no contrata extranjeros y le recomendaron que vaya a probarse a Adiur". El futbolista fue a la entidad del Viaducto y ahora participará de una prueba en España (Adiur tiene un convenio con Villarreal). Ante esta situación el presidente auriazul Rodolfo Di Pollina dio su versión de los hechos.

¿A Solís le recomendaron ir a Adiur desde Central?

Investigamos el hecho. Hablamos con la gente de Adiur y nos dijeron que ellos habían recibido a dos chicos ecuatorianos a raíz de un contacto que tenían y que uno de los chicos por iniciativa propia se fue a probar después a Central, pero no quedó en nuestro club y volvió a Adiur. Después quedó en Adiur y ahora sabemos que participará de una gira en Europa. No es que quedó en un equipo de Europa. Además no es que desde la estructura de Central se lo derivó a Adiur. No quedó en una prueba. Es muy difícil entrar en las divisiones inferiores de Central y más para un extranjero. Nosotros para dejar un juvenil extranjero miramos muy bien porque al cumplir 16 años en caso de no firmar contrato puede quedar en libertad de acción si cualquier otro club lo viene a buscar. Y no podemos firmar contratos con extranjeros porque no tenemos cupo. Averiguamos este caso puntual y quedó todo claro.

¿Pudieron chequear que en Central alguien no le dijo que vaya a Adiur porque ahí no tenía lugar?

Pudimos chequear el proceso de que se vino a probar, no quedó y volvió a Adiur. Pero que una persona de Central le haya dicho que se vaya a Adiur es incomprobable. Nosotros cuando hay algún tipo de estas situaciones investigamos, pero no encontramos ni un caso de corrupción en las inferiores. En Central no recomendamos ir a ningún club.

"Central no será sancionado por la Superliga"

"Central no será sancionado de ninguna manera por la Superliga, ya que no hay ningún expediente que comprometa la situación del club en cuanto al atraso de pago con los jugadores", confió ayer el vicepresidente primero Ricardo Carloni, ante las versiones de que hay varios clubes que podrían estar en la situación de San Lorenzo, que por este tema recibió la dura sanción de la quita seis puntos.

Rodolfo, dijiste en una entrevista "el fideicomiso está en marcha". Cuando el Crece era oposición "fideicomiso" era una mala palabra.

Estamos buscando alternativas de inversión transparentes y creativas. En el fútbol hay que ser claros en la inversión. La palabra inversión no es mala si hay claridad. (Di Pollina)

¿Cómo sería el sistema?

Estamos buscando una figura transparente para que cualquier socio pueda hacer un aporte, con una tasa de interés normal en el mercado. Creemos en el concepto de inversión. (Di Pollina)

Pero es una figura a la que históricamente se opusieron.

No importa el concepto. La figura no es el fideicomiso sino el resguardo legal para una inversión transparente. (Di Pollina)