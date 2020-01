Hace veinte años hubo un verano sin refuerzos

Seguro que en el actual mercado de pases se consumará la llegada de algún refuerzo y hasta es probable que las novedades no tarden en irrumpir en el parque Independencia. Si hasta está muy avanzada la llegada de Sebastián Palacios (ver aparte). Eso es tan cierto como que a 48 horas de lo que será el debut rojinegro en la Superliga, previsto para el sábado ante Arsenal en Sarandí, hasta anoche ningún refuerzo había estampado la firma en el club, lo que no quita que hoy haya novedades positivas en este sentido. En este contexto hay una pregunta que surgió por si sola. ¿Cuánto hace que Newell's no tiene un mercado de pases sin incorporaciones?

Ni los más memoriosos se atrevieron a dar una respuesta. Por lo cual hubo que recurrir al archivo y revisar semestre por semestre cuándo había sido la última vez que los rojinegros no reforzaban su plantel profesional.

Y empezó el viaje por la base de datos de Carlos Durhand. Y hubo que retroceder más de 20 años para encontrar el registro preciso. Ya que en los últimos 39 mercados de pases la Lepra siempre había incorporado algún futbolista o repatrió a jugadores de la casa.

La última vez que no sumó ningún refuerzo fue antes de comenzar el Clausura 1999. Para aquel torneo, donde la Lepra fue dirigida por Jorge Castelli, Newell's se quedó sin Julio Zamora quien había emigrado a Jorge Wilsterman de Bolivia. Y en contrapartida no trajo a nadie.

Y en la primera fecha de aquel Clausura 1999, jugada el 7 de marzo en el Coloso, Newell's venció 4 a 1 a Rosario Central, que era dirigido por Edgardo Bauza, con dos goles de Germán Real, Fernando Crosa, de cabeza, y Julio Saldaña.

Aquella jornada los de Castelli utilizaron a 14 futbolistas de las divisiones inferiores. Ya que el equipo salió a la cancha con: Sebastián Cejas; Fernando Crosa, Diego Crosa y Fabricio Fuentes; Julio Saldaña, Diego Mateo, Lucas Bernardi y Daniel Fagiani; Damián Manso (70' Jorge Priotti), Matías Gigli (46' Pablo Guiñazú) y Germán Real (61' Nicolás Pavlovich).

En aquel Clausura 1999 la Lepra finalizó en el 7º lugar con 27 puntos, producto de 7 triunfos, 6 empates y 6 derrotas.

Vale recordar que en ese campeonato el Profe Castelli hizo debutar a 4 futbolistas de la casa: Sebastián Domínguez, Cristian Grabinski, Raúl Damiani y Matías Pavoni. Luego, hasta el presente siempre hubo refuerzos en el Parque. Y este inicio de 2020 no sería la excepción. Aunque si lo hacen llegarán sobre la hora.

Datos: Carlos Durhand