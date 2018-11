"Hace rato que sueño con una revancha", dijo un feliz Marco Ruben por volver a competir. Sabe que los partidos de la Superliga que restan son clave para el futuro, pero entiende que la final de la Copa Argentina "es el gran objetivo que tenemos".

"Se logró lo más importante, el objetivo que teníamos para este año, y hoy tenemos la posibilidad de jugar una nueva final. Por supuesto que primero tenemos los partidos de la Superliga, pero ya tenemos la cabeza en esa final", sentenció el delantero. Y agregó: "A estos cotejos del torneo debemos tomarlos con responsabilidad y pensar que hoy es lo primordial. Pero la final es el gran objetivo en el último partido del año. Los anteriores nos tiene que servir para sumar puntos y ganar en tranquilidad".

"Estuvimos cerca el año pasado pero se nos escapó en la semifinal y ahora tenemos la chance de volver a jugar una final. Obvio que sueño ser campeón con Central. Vamos a ir con todo en busca de ese objetivo", puntualizó el máximo referente del plantel, quien retornará al equipo titular después de más de un mes y medio.

Ayer estuvo entre los once en la práctica y de no mediar imprevistos jugará mañana contra Estudiantes. Igual no quiso adelantarse a los hechos. "Si me toca trataré de aprovecharla después de un largo tiempo. Espero llegar de la mejor manera y cumplir", dijo.

Además, se mostró sincero con lo que fue el largo tiempo que estuvo afuera por una lesión: "Cometí el error de volver antes de la cuenta. La primera molestia había sido algo mínimo pero volví rápido y me resentí. Eso hizo que haya tenido que empezar de nuevo y me llevó más tiempo. Tal vez lo manejé mal, junto al cuerpo médico, y eso hizo que los tiempos se estiraran. Pero ya está, son cosas que pasan en el fútbol y las lesiones son parte de nuestro trabajo para que una cosa de 20 días no te lleve un mes".