Hace mucho que no se ganan en Arroyito

Pasaron 10 años sin que Central derrote a River en el Gigante y viceversa. El millonario lo hizo en el torneo Clausura 2009 y el canalla en el Apertura de ese mismo año

Si hay un equipo que históricamente complicó a Central es River, aunque los padecimientos no son similares en Arroyito como en el Monumental. Hace exactamente la misma cantidad de años que Central no vence a River en Rosario como que el millonario no le gana de visitante. Es que en 2009 hubo una victoria por cada lado y después de eso todos fueron empates, pero claro, el hecho de la localía siempre pone más en evidencia a los canallas. Y ni hablar de lo que le costó a Edgardo Bauza ganarle a River, tanto de jugador como de técnico canalla.

El último triunfo de Central frente a River data del 8 de septiembre de 2009, en el torneo Apertura (3ª fecha), cuando el equipo dirigido por Ariel Cuffaro Russo se impuso 2 a 1 con tantos de Guillermo Burdisso y Gonzalo Castillejos. El gol millonario fue obra de Mauro Díaz.

Algunos meses antes (el 15 de febrero), por el Clausura 2009, el equipo millonario logró su última victoria a orillas del Paraná. Fue por 2-1 con goles de Martín Galmarini y Cristian Fabbiani. El canalla, que en ese entonces era dirigido por Gustavo Alfaro, se había puesto en ventaja por intermedio de Milton Caraglio.

Después de esas victorias, una por cada lado, ya no hubo ni vencedores ni vencidos en Arroyito en un Central-River. Claro que fueron pocas veces las que se enfrentaron. En el torneo de la B Nacional fue 0-0, con Juan Antonio Pizzi al frente del conjunto canalla. Después se enfrentaron en el torneo Final 2014 (1-1 con tantos de Lanzini y el Chino Luna) y el último fue el emotivo 3-3, en febrero de 2017. Fue el choque en el que Marcelo Larrondo tuvo una noche especial. Es que primero convirtió un gol en contra y después anotó dos para igualar las acciones. El Chaqueño Herrera había convertido el primero de Central, que fue el empate transitorio tras el tanto de Alario (Mora hizo el otro).

Mucho peor le va a Central enfrentando a River en el Monumental, donde no gana desde 1997 (en el medio hubo 18 encuentros, con 6 empates y 12 triunfos millonarios), cuando el equipo de Miguel Russo se impuso por 2 a 1 con goles de Rubén Da Silva y Horacio Carbonari. Pero esa es otra parte de la historia. Hoy las caras se las vuelven a ver en Arroyito, donde ambos llevan muchos años sin ganar.

