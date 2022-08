Habló Astore: "Sanguinetti renunció porque creyó que su ciclo estaba terminado"

El presidente leproso aseguró que "no hubo forma de revertir su pensamiento" y que ya tienen "dos o tres nombres en carpeta"

El entrenador de Newell's Javier Sanguinetti presentó la renuncia a su cargo este domingo por la noche y el club lo hizo oficial este lunes. En las últimas horas, los dirigentes trataron de convencerlo para que no se vaya, pero no lograron modificar la decisión del DT.

"El Club Atlético Newell's Old Boys informa que en el día de la fecha, Javier Sanguinetti ha decidido presentar su renuncia como entrenador de nuestro primer equipo. La institución le agradece a él y a todo su cuerpo técnico por el trabajo realizado al frente de nuestro plantel profesional y le desea éxitos en sus próximos desafíos", publicó la entidad del Parque en su cuenta oficial de Twitter confirmando la dimisión del entrenador.

Newell's Old Boys informa que Javier Sanguinetti ha decidido renunciar a su cargo de entrenador



El club le agradece a él y a todo su cuerpo técnico el trabajo realizado y le desea éxitos en los próximos desafíos.



— Newell's Old Boys (@Newells) August 29, 2022

Los malos resultados y la imposibilidad de revertir la situación, sumado a la reacción de la gente tras la derrota ante Godoy Cruz, habrían acelerado la partida de Sanguinetti de la entidad leprosa.

"Sanguinetti dijo que su ciclo estaba agotado y no le quería hacer mal a la institución, entonces decidió dar un pasó al costado. A la mañana nos citó a las ocho y no hubo forma de revertir su pensamiento. Ya Sanguinetti no pertenece más a la institución", afirmó Ignacio Astore, presidente del club del parque a De 12 a 14 (eltres).

Y se lamentó: "Es una lástima porque cuando lo convocamos siempre se le apostó a su profesionalismo, a su dedicación, a su honestidad. Un cuerpo técnico muy trabajador. Gente muy noble". A lo que agregó: "Yo también tengo que entender que los ciclos se terminan. Más en campeonatos como este que los técnicos no consiguen algún tipo de respuesta".

Por otra parte, el dirigente leproso explicó las razones por las que "Archu" renunció a su cargo. "La campaña no fue mala, pero de los últimos 33 puntos sacó pocos y para lo que se viene, con las 11 fechas que vienen, y con lesionados, expulsiones y demás, y con lo que tiene, consideró que no le iba a alcanzar para competir deportivamente. Creo que es un gesto de honestidad el que tiene".

Ante la consulta de si la reacción de los hinchas post partido contra Godoy Cruz pudo haber influido en la decisión del entrenador, contestó: "Yo se que eso no gusta. En ninguna institución. Lamentablemente esto viene de las malas costumbres y en algún momento esto se va a tener que terminar. Porque sino este tipo de cosas van a terminar con las instituciones".

En total, el DT dirigió 32 encuentros, ganó 14 encuentros, empató 7 y perdió 11, alcanzando una efectividad de casi el cincuenta por ciento.

Por otra parte, Astore anticipó que "los próximos partidos estarán a cargo de Tognarelli y Coria", que ya piensa en nombres para ocupar el lugar de Sanguinetti. Asimismo, en diálogo con Cadena 3, dijo que "hay dos o tres técnicos en carpeta, que vamos a llamar" y descartó a Heinze y a Eduardo Dominguez como alternativas.

En cuanto a los refuerzos, luego de la lesión de Lionel Vangioni, el mandamás rojinegro confirmó que "Lucas Melano está muy cerca de ser jugador de Newell's". El cordobés actualmente se encuentra libre tras haber jugado en Chile.