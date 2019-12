Gestiones inciertas

Que Central tiene todas las intenciones de retener a Miguel Barbieri y a Nahuel Molina no es novedad. Como tampoco que no depende de sí mismo. La realidad marca que están sujetos a la voluntad de Racing y Boca, respectivamente. Desde Arroyito siguen tratando de negociar la continuidad del zaguero central y lateral derecho. Aunque por el momento las gestiones entraron en una nube de incertidumbre porque ambos clubes no dieron nuevas señales. No obstante, los canallas acelerarán la próxima semana en busca de alguna respuesta favorable. De los casos, el más factible que se cierre es el lateral.

Racing no desea obtener un nuevo préstamo porque quiere vender como sea a Barbieri. El jugador está decidido a seguir en el canalla porque se siente cómodo y cuenta con el aval de Diego Cocca. Pero la entidad albiceleste no se la hará fácil.

Los de Avellaneda tienen algunas propuestas bajo la manga provenientes del fútbol norteamericano, mexicano e incluso una del ámbito local. Pero por el momento no materializó ninguna. Sin embargo, la directiva auriazul hará la próxima semana un nuevo intento porque sino deberá empezar a buscar un sucesor.

Otro tema que ocupa a la dirección deportiva que encabeza el Mono Gordillo es el caso de Nahuel Molina. Mañana asumirán las flamantes autoridades de Boca. Y en Arroyito confían en que si Miguel Angel Russo es designado técnico como todo indica podría liberar al lateral hacia estos pagos por unos meses más como desean en Central.