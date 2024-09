Furor por Franco Colapinto en su gran debut en la Fórmula Uno

Debían pasar estas cosas para un debut aceptable: que zafara de la peligrosa primera chicana, que devolviera el auto sano y no se enroscara en ninguna acción peligrosa, y que tratara de terminar la carrera. Pero el estreno de Franco Colapinto en la Fórmula Uno no solo cumplió con esas metas en Monza , sino que las sobrepasó.

Le faltó terminar en los puntos, pero el primer GP del argentino en Monza fue para ilusionarse en serio y no por nada las horas posteriores se llenaron de nuevos datos que apuntaron esa sensación de prueba superada con creces.

Colapinto, feliz tras el debut pero también con lamentos: "¡Lo que me duele el cuerpo!"

Antes, cuando vio la bandera a cuadros, este fue su mensaje por radio: "Franco, esta es una primera carrera fantástica. Realmente no te equivocaste nunca. Terminaste unos segundos detrás de Alex (Albon). Tuviste ritmo en la clasificación. Si continúas corriendo así de limpio, estarás cerca y podrás luchar. Bien hecho. Esta es tu primera carrera y no puedo esperar para ver cómo seguiremos construyendo juntos", dijo.

Y Colapinto respondió: "Gracias, James. Gracias por esta oportunidad. Lo disfruté mucho. Disfruté mucho, pero mucho, este fin de semana". Algo similar escribió a modo de resumen en su cuenta de Instagram: "SIN PALABRAS, MUY, MUY, MUY FELIZ".

Las felicitaciones del equipo Williams

Todo eso fue ya en la noche de Italia, después de haber tenido nuevas reuniones con el equipo y su compañero Alex Albon, donde Volwes volvió a felicitar al argentino por el ritmo que tuvo hasta el final, donde fue más consistente y rápido que el tailandés e inclusive marcó su mejor giro en el último.

"Qué día inolvidable... lo que disfruté mi primer carrera en f1 no lo puedo explicar!! Mucho ritmo y trabajamos muy bien con el equipo. Hay q seguir trabajando, pero no se dan una idea lo que me duele el cuerpo jajas. Vamos por la próxima", escribió Franco en Instagram.

Fue lo último de un día inolvidable para Colapinto, que largó muy prolijo, que superó a Lance Stroll en la segunda vuelta y mantendría con el canadiense un duelo en casi toda la carrera. Que superó a Nico Hulkenberg cuando se desestabilizó en su ataque a Yuki Tsunoda.

Que en el giro 30, mientras el de Aston Martin no paraba de apretarlo y en varias ocasiones usó el DRS para superarlo, fue contra Pierre Gasly, lo atacó y lo superó al final de la recta principal, estirando el frenaje, arriesgando y doblando bárbaro esa primera chicana que le costó a muchos. Como a Albon, que en su pelea con Kevin Magnussen, debió cortarla.

Para dar una idea de la dimensión de esa maniobra, Colapinto superó al ganador del GP de Italia en esa misma pista, en 2020. Y rodó desde la vuelta 17 a la 53 con caucho duro que jamás había usado. Con esa goma marcó el mejor tiempo y superó a Albon.

Después de tamaña actuación, la cuenta de Williams publicó datos muy sugestivos y alentadores para el futuro del argentino. Sabe, desde ya, del furor que empezó a generar su piloto y, lo más importante, de lo maduro que se muestra para afrontarlo, con la frescura de sus 21 años fuera de ataduras.

Franco Colapinto, sin protocolos

Como cuando el periodista de ESPN lo entrevistó antes de irse del circuito y lo excusaba: "No sé si estamos rompiendo el protocolo...", le dijo casi pidiendo disculpas. A lo que el argentino respondió con una sonrisa que siempre le cuelga en el rostro: "Pero no, si los argentinos no le damos bola a los protocolos".

Así, el equipo posteó, con el título "Francomanía", las fotos del intercambio que tuvo Colapinto con los fanáticos argentinos que en la recta principal esperaron por él frente a su box. Además de las imágenes puso videos de los cánticos, y de las firmas y las selfies que se sacó.

Y en publicaciones anteriores, directamente calificó de "muy impresionante" el debut de Franco. Ahí mismo el campeón del mundo de 1996, Damon Hill con Williams, felicitó la labor de Colapinto. "Muy buen debut", posteó.

Lo más importante en la Fórmula Uno

El mismo Colapinto contó la divertida anécdota cuando en la previa al GP, cuando a todos los pilotos se los pasea juntos por el circuito, se reían con Charles Leclerc, el ganador en Monza, porque el monegasco no podía creer la cantidad de argentinos que se desesperaban por vitorear a Franco desde las tribunas. "Me dijo que tenía más hinchas que Ferrari", dijo con mucho humor, algo que lo caracteriza y envuelve, saliéndose siempre de lo políticamente correcto.

Claro que todo eso es importante, pero mucho más su talento arriba del auto. Y en su debut en la F-1 lo superó con creces. "Tuve mucho ritmo, que en Fórmula Uno es muy importante". Un ritmo que ya trascendió las fronteras y los nervios de la presentación. Aunque esta historia que promete, claro, recién empieza.