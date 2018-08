Funes sería titular ante Armenio

¿Vuelve? Renzo Funes fue catalogado como el mejor cinco de la categoría.

Renzo Funes por Cristian Sgotti sería el único cambio de Central Córdoba para visitar a Deportivo Armenio el domingo, a las 15.30, por la 2ª fecha y con el arbitraje de Alejandro Ramírez. Después de la dura derrota ante Argentino de Quilmes por 4 a 0 en el debut, el técnico Claudio Pochettino sólo tocaría una pieza en los entrenamientos y el resto de los futbolistas serían los mismos que estuvieron en el arranque el sábado en el Gabino Sosa.

La floja producción de los charrúas en el debut en el certamen dejó muy preocupado al cuerpo técnico, hinchas y dirigentes. El once de Pochettino en su presentación ante su gente no tuvo fútbol, jugó a los pelotazos, cometió muchos errores defensivos y en la ofensiva no gravitó.

En ese contexto, el nuevo mediocampo que presentó el DT charrúa fue muy pobre y para sorpresa de los que concurrieron a Tablada uno de los mejores cinco de la categoría (Renzo Funes) en la temporada 2017/18 estuvo en el banco de suplentes.

Los posibles once serían: Juan Marcelo Ojeda; Gerardo Pérez, Maximiliano Pollacchi, Damián Ledesma y Mario Senra (de floja labor en su debut); Alfredo Trejo, Renzo Funes, Lucas Bracco y Armoa; Sebastián Grazzini; Pablo Stupiski.

El Mágico Grazzini estará en la generación y fue uno de los pocos que salvó la ropa en la mala tarde ante el Mate. Por su parte en la ofensiva, Pochettino apostaría nuevamente a Stupiski. El delantero que viene de jugar en el fútbol misionero estuvo muy lejos de los pergaminos que trajo a la entidad de barrio Tablada. El DT charrúa también probó con Lucas Giovagnoli como segunda opción.

A 48 horas de la nueva presentación en Ingeniero Maschwitz ante el equipo dirigido por José Villareal, los charrúas están obligados a cambiar de imagen y comenzar a sumar. La tarea es complicada pero tiene plantel para conseguirlo.

