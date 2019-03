Ferrari, el técnico de Di Pollina

Sólo alguien que vive en Júpiter puede sorprenderse con este momento de Central. No había manera de que las cosas marcharan por los rieles de la normalidad tras la obtención de la Copa Argentina en diciembre pasado. Porque desde lo futbolístico, Bauza salió campeón con un equipo que hacía doler la vista cada vez que jugaba. Es un prócer de la historia canalla, pero con el Patón, Central siempre iba a plegarse a un juego elemental. Igual, la gente hacía fila para sacarse fotos con él junto a la Copa Argentina. También ese mismo hincha pedía a gritos que lo echaran o renunciara. La comisión directiva interpretó el sentimiento del hincha que quería que el Patón se fuera. Eso sí, para la gente, los directivos le erraron en el reemplazante. Esperaba que la sucesión cayera en manos de alguien más seductor que Paulo Ferrari. Pero el presidente Di Pollina nunca tuvo dudas. La elección del Loncho no es más que el primer eslabón del proyecto que tiene en mente desde que es presidente. Si le sale bien, se colgará la medalla. Pero si el ciclo termina como muchos piensan es probable que esta directiva no termine el mandato. Ya se fue Martín Lucero y seguirán las firmas.