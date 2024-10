Fernando Gago llegó al país para ser DT de Boca y se comunicó con un futbolista de la selección

En marzo de este año, el futbolista de la Roma estuvo presente en La Bombonera para ver al club de sus amores y le confesó a TyC Sports que desea retirarse en Boca porque “no jugó tanto tiempo”, debido a que se marchó rumbo a Europa a los 18 años. “La ilusión está. No me pongo plazos ni tiempos, vivo mi carrera día a día. Riquelme me dijo que no me va a llamar, que vuelva cuando quiera”, detalló.

La llegada de Gago a Boca

Pasadas las 21 del domingo, Gago arribó al aeropuerto internacional de Ezeiza, donde se cruzó con la prensa y afirmó: “Vuelvo a casa”. El flamante entrenador xeneize ejecutó su cláusula de salida de Chivas para cumplir su sueño con la camiseta azul y oro, con la que dio sus primeros pasos en el fútbol profesional.

A pesar de las polémicas declaraciones días atrás, cuando aún no había confirmado su regreso, el DT se despidió del fútbol mexicano para regresar al país, donde ya fue director técnico de Aldosivi y Racing.