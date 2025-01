Federico Navarro: "Tuve varias propuestas, pero la de Central fue la que más me sedujo"

“La bienvenida fue muy cálida por mis compañeros. Me encontré con una ciudad hermosa y me siento muy cómodo”.

“Vuelvo en una época donde todos los equipos del fútbol argentino se reforzaron bien. Quería estar cerca de la familia. Por suerte arrancamos bien y ojalá que mantengamos esta racha”.

“Me encuentro muy bien en estos primeros días y me estoy adaptando. Siempre me brindo al 100 % y soy un jugador de equipo. Ya hablaré con Holan en cuanto a mi posición, pero no tengo problemas en jugar donde me digan”.

“No tengo referentes en mi puesto. Me caracterizo por ser un jugador aguerrido, más ofensivo y que le puedo aportar equilibrio”.

“Antes de llegar hablé con Juan Cruz Komar, que es hincha de Central, habló maravillas y me motivó muchísimo para venir acá”

“La diferencia que noto con la MLS es que acá es más difícil entrarles a los equipos. Allá el juego es más disperso”.

“Fue hermoso lo que viví el otro día en el Gigante ante Lanús con la hinchada. Es lo que esperaba y espero estar a la altura de esta exigencia”.

“Me encontré con un club que tiene un gran proyecto en el futuro y eso me motiva mucho. Estoy trabajando para poder rendir al máximo y estar disponible lo antes posible”.

Conferencia de Prensa de Federico Navarro