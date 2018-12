Fallaron los del medio

El pibe Emmanuel Ojeda y el experimentado Diego Arismendi tenían la chance de mostrar que podían ser tenidos en cuenta como posibles reemplazantes del Colo Gil, pero sus rendimientos no estuvieron a la altura, por lo que el Patón debe "prenderle velas" al 5 titular para que pueda estar en la final del jueves en Mendoza. En principio, Bauza ayer dijo que Gil no tendría inconvenientes y a juzgar porque los dos "candidatos" a reemplazarlo jugaron casi los 90' (Ojeda le dejó su lugar a Pereyra a los 81') se puede deducir que ellos no estarán de arranque ante Gimnasia. Tampoco tuvieron un buen rendimiento los carrileros Lioi y Becker, quienes no influyeron en ofensiva.