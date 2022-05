Facundo Buonanotte: "Somoza fue el que me eligió para patear el penal definitorio"

En aquella oportunidad un pibe de 20 años salvó a los auriazules de la hecatombe. Esta vez lo hizo de un chico de 17. Ya que Facundo Buonanotte, quien todavía no está en condiciones legales de manejar, tuvo la responsabilidad de conducir al equipo a la siguiente fase de la Copa Argentina porque se hizo cargo del último penal.

¿Cómo te enteraste que ibas a patear en la definición?. ¿Lo pediste vos o fue una elección de Somoza?

La verdad es que apenas terminó el partido, el entrenador nos dijo que había cinco futbolistas para patear los penales y en esa lista estaba yo. Nos preguntó si estábamos todos aptos para patear y todos respondieron afirmativamente. Pero fue una decisión de él de ponerme en ese lugar. Y me vino muy bien porque yo tenía ganas de patear.

¿Cuál fue tu primera reacción cuando Servio atajó el penal y te tocaba definir la serie?

Una alegría inmensa porque me quitó un poco de presión, ya que si lo erraba la serie seguía. En cambio si no atajaba Gaspar se complicaba porque tenía que convertir sí o sí para seguir con vida.

¿Algún compañero o el arquero rival te dijeron algo puntual?

Todos me ayudaron para mantener la calma porque estaba un poco nervioso. Y Alejo Veliz, antes del penal que paró Servio me dijo “qué lindo sería que puedas definir la serie” y por suerte se dio así. El arquero de Sol de Mayo se me acercó, pensé que me iba a mufar pero no dijo nada.

¿Cuándo tomaste la decisión de patearlo ahí?

Lo tenía decidido desde el primer momento que me dijeron que me tocaba patear. Y veía que el arquero siempre se tiraba cruzado así que eso me dio más confianza de colocar el penal.

¿Te pusiste a pensar en la responsabilidad que tenías teniendo en cuenta el momento que vivía Central?

No, porque creo que si estoy en este plantel tengo la misma responsabilidad que cualquier integrante por más joven que sea.

¿Sirve para madurar que te hayas enfrentado a esta situación límite?

No lo siento así. Porque madurar es tener más partidos y afianzarse en primera y no que te elijan para patear un penal.

Nunca en la historia la definición de las series de penales de Central, ya sea en Copa Argentina o en torneos internacionales, estuvo a cargo de una persona tan joven. ¿Qué se siente?

Una inmensa alegría porque queda en la historia del club. Ojalá pueda seguir ayudando al club del que soy hincha. Sabíamos que no le podíamos fallar a la gente que nos sigue a todos lados y nos alienta los 90 minutos. Lo importante era clasificar y lo pudimos conseguir.

Lo cierto es que gracias a Facundo, Central transformó una mala noche en el 15 de abril en una Buonanotte.

"Cada vez que voy al Sub 20 trato de respetar la camiseta”

Uno de los premios que tuvo Facundo Valentín Buonanotte por sus buenas actuaciones fueron varias convocatorias al seleccionado Sub 20 de Argentina que dirige Javier Mascherano. En una de ellas se dio el gusto de sacarse una foto con Lionel Messi ya que la selección mayor estaba entrenando en el predio de la AFA de cara a los últimos dos partidos de eliminatorias. Y el pasado 10 de mayo, en un amistoso que le ganó Argentina 3 a 1 a Perú pudo convertir un gol. Hoy y mañana tendrá que volver a presentarse en Ezeiza ya que fue convocado junto al arquero Lucas Cuevas, Mateo Tanlongo y Gino Infantino. “Es algo hermoso y un privilegio estar ahí vistiendo esa camiseta. Cada vez que voy trato de respetarla y entrenar a full. El sábado me llegó una nueva citación para ir esta semana otra vez así que estoy muy contento”.