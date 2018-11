Néstor Ortigoza es el motor pensante de Central. Es talento puro. Suele dar pases tan milimétricos como certeros. Sea a corta o larga distancia. El Gordo hace generalmente todo bien, pese a que muchas veces se lo ve metido en la cucha cuando por el rol que tiene asignado debería ubicarse muchos metros más adelante. Sin embargo, el volante tiene la conciencia tranquila por lo que viene haciendo en cada presentación. "Estoy tranquilo con mi trabajo", argumentó el 10 auriazul en el arranque del mano a mano que mantuvo ayer con Ovación. "Qué se dice, que no corro, que estoy lento. Toda mi vida fui lento. Mi fuerte es con la pelota. Y creo que en eso no estoy tan mal", retrucó con sólidos argumentos el actual capitán.

"Puedo rendir mejor, sí. Pero estoy tranquilo con mi laburo porque correr, corro. Actitud le meto también. Pero rápido nunca fui. Mi fuerte es con la pelota", afirmó Ortigoza con tono suave el día después del empate ante Colón. El Gordo tiene bien en claro que lo suyo es "otra cosa. Es armar juego".

¿Te quedó bronca por el partido que hicieron ante Colón?

Estoy con bronca porque se nos escaparon dos puntos de local. Veníamos de ganar el clásico y era para meter la levantada. En cuanto al partido en sí, la verdad es que el equipo jugó bien. Habíamos hecho un importante desgaste el jueves pasado y encima ayer (domingo) jugamos al mediodía. No son excusas, pero sí cosas para tener en cuenta. Sobre todo porque se hizo un gran sacrificio. Incluso contra Colón habrá sido uno de los mejores encuentros que hicimos en lo que va del torneo porque tuvimos la pelota, generamos un par de situaciones muy claras y encima no nos cobraron dos penales, de los cuales uno lo vio todo el mundo (el de Ortiz a Herrera).

¿Falló el árbitro entonces?

Lo que sé es que el primer gol de ellos vino luego de una falta que le hicieron a Parot. Después al Chaqueño (Herrera) le hicieron dos claros penales. Algo raro se siente adentro de la cancha, al menos siento eso. Porque contra Almagro nos cobraron un penal extraño. Con Gimnasia nos cobraron otro que no fue. Incluso el árbitro luego dijo que se había equivocado. Todo bien ahí, pero perdimos en La Plata.

¿Coincidís con que más allá de todo esto contra Colón recién mostraron algo de juego en el segundo tiempo?

En el primer tiempo no llegamos tan claro pero manejamos casi siempre la pelota. Encontramos los espacios por adentro. Sinceramente no lo vi tan mal desde adentro. Sí fuimos un desastre durante el primer tiempo contra Patronato y Gimnasia. Pero con Colón no estuvimos mal. De hecho, en el segundo tiempo se vio más punzante al equipo.

¿Entonces el clásico no los relajó como se percibe desde afuera?

No, nada que ver. En este club no te podés relajar nunca. Además no vi al equipo así. Sí tenemos que decidir mejor en el último pase o llegar con más gente al área rival. Pero creo que contra Boca y el de ayer (por el domingo) fueron los mejores partidos que hicimos hasta el momento, porque veníamos mal.

Con Boca sí hicieron un buen partido, ¿pero el de ayer (anteayer) crees que también?

Sí. Con Boca y Colón jugamos los mejores partidos hasta el momento en el torneo local. Por ahí es verdad que la gente se fue con bronca, aunque porque no ganamos. Pero generamos juego, metimos un remate el palo y no nos cobraron dos penales claros. Además, Colón no nos generó real peligro. La que tuvieron la aprovecharon, sí. Aunque después no hicieron mucho.

¿Te preocupa que vienen sumando muy poco en la Superliga?

Claro que preocupa. Estamos obligados a estar más arriba y tenemos que hacernos responsables.

¿Hablan de este tema en el vestuario?

Por supuesto. Y todos sabemos que debemos sumar. Queremos mejorar, pese a que tenemos también en claro que estamos en las semifinales de la Copa Argentina. Pero hay que terminar el año de la mejor manera en la Superliga porque después se empieza a complicar.

¿Mirás la tabla del promedio?

No la miro, pero sí sé que no estamos bien. Por eso es que lo que tenemos que hacer es empezar a sumar de a tres puntos.

¿Lo decís porque sabés que los puntos que están perdiendo ahora luego se sufrirán?

Y sí. Por eso hay que empezar a ganar. Mirá que después sí que es bravo.

¿Ahí es cuando aparece la real presión?

En el fútbol argentino siempre hay presión. Pero esa presión (promedios) es brava.

Sabés de qué hablás porque te tocó vivirla.

Claro. En San Lorenzo terminamos jugando la promoción. Gracias a Dios no nos fuimos. La sacamos adelante y nos salvamos. Pero mirá River e Independiente, se terminaron yendo (B Nacional). Lo positivo es que dependemos de nosotros y además tenemos un buen plantel y un cuerpo técnico de experiencia y ganador. Y eso es muy importante también.

¿Se puede decir claramente que están en una encrucijada, ya que están a dos partidos de la gloria en la Copa Argentina y a la vez no están bien en el torneo local?

En parte es así de clarito. Pero a la vez sabemos que ahora tenemos un partido muy chivo en Tucumán ante Atlético y habrá que ganar. Luego pensaremos en Temperley. Acá no te podés relajar, pero también hay que confiar en nosotros mismos y saber que se puede.

¿Pueden salir campeones de la Copa Argentina?

¿Y por qué no? Claro que se puede. Acá dependemos de nosotros mismos. Por eso tenemos que estar convencidos y seguir al entrenador, que tiene un recorrido importante y algo ganó en el fútbol.

¿Qué pasa por tu cabeza cuando escuchás que la gente tilda a Bauza de defensivo o que cada semana debe rendir como una especie de examen?

No es defensivo. Lo que pasa es que ataca desde el orden. Crece desde ahí el juego de sus equipos. Que la pelota pase por toda las líneas no quiere decir o significa que sea defensivo. Lo que pasa es que el fútbol argentino cuestiona al jugador y al técnico. Pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. En mi caso, tengo que hacer lo que me indica el entrenador. No es tan difícil. En este sentido, el Patón sería el arquitecto de una obra y nosotros los albañiles. Cada uno debe hacerse cargo de lo que hace.

¿Qué te pide Bauza porque usas la camiseta 10 y es como que ese jugador tiene que estar parado siempre de mitad de cancha hacia adelante, y vos muchas veces jugás muy atrás?

Lo que pasa es que trato de hacer mi juego y por eso me tiro para atrás. Intento ser la salida del equipo. Lo que pasa es que a veces los espacios no aparecen desde tres cuartos de cancha hacia arriba. Entonces retrocedo para generar el hueco y tener salida clara cuando agarro la pelota, así asisto a Pachi (Carrizo), a Cama (Camacho) o al Chaco (Herrera). Además cuando hago el paso hacia atrás para buscar la pelota, el cinco del rival viene conmigo y eso genera espacio libre en el medio. El Patón me da indicaciones y trato de cumplirlas. Tiene mucha experiencia como para no hacerle caso. Además ganó todo.

El plantel tiene jugadores con mucha experiencia, de hecho uno lo más chicos es Gil.

Sí, y el Colo la está rompiendo. Es uno de los mejores jugadores que tenemos.

¿Coincidís con que recuperó el nivel que tenía el año pasado?

Totalmente. Igual lo estoy ayudando un poquito. Eso marca que tan mal no estoy haciendo las cosas.

¿Notás que ambos tuvieron que readaptarse?

Lo que digo es que tan mal no estoy haciendo las cosas dentro de la cancha. Si quien está a mi lado la está rompiendo es porque además estoy haciendo lo mío bien.

¿Percibís que a veces se te critica de más cuando fallás en un pase o cuando te metés muy atrás?

No me hago tan responsable de lo que se dice. Qué se dice, que no corto, que estoy lento. Toda mi vida fui lento. Pero ayer (domingo) metí tres pelotas de gol. Mi fuerte no es recuperar quince pelotas. Es otra cosa.

¿Es meter la pelota y dar el pase justo?

Sí, es meter la pelota y armar juego. La llevo (pelota) hasta un lugar de la cancha, pero después qué querés que le haga. Contame los pases que erro. Y creo que en eso no estoy mal. Correr, corro. Actitud le meto también. Pero rápido nunca fui. Mi fuerte es con la pelota.