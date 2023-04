Es rosarino, se formó en Newell's y asesora a jugadores de elite en Francia

El currículum marca que Gastón Maza nació en Rosario y se crió en zona oeste. También que se formó en las inferiores de Newell’s. Luego pasó por Tigre y Argentinos Juniors. Luego cruzó los límites del país y recaló en Cerro Porteño de Paraguay. Al poco tiempo se sumó al Niza. De ahí en adelante vistió varias casacas del fútbol francés a nivel del ascenso marcando el lateral izquierdo. Pegó la vuelta a la lepra, donde estuvo dos años pero no le fue como soñaba. Fue entonces que tuvo una breve estadía en Sarmiento de Junín antes de regresar al pago que tan bien lo recibió y formó: Francia. Una vez que colgó los botines dirigió inferiores de Mónaco. Como no quiso seguir como DT se capacitó para otro rol y ahora trabaja de lleno en el asesoramiento de jugadores. Aunque Tonga aclara que “brindo junto a mi empresa radicada en Mónaco un amplio servicio al jugador en todo momento. Uno de los ejes es ayudarlo, brindarle consejos, estar a su lado y que trate de adaptarse lo más rápido posible para que pueda rendir mejor en su club”, dijo el empresario en su breve paso por la ciudad para luego destacar que “Lavezzi, Di María y Messi le dieron un plus a la liga francesa. Aunque el arribo de Leo al PSG rompió el molde”.