Entradas: hoy arranca la venta física

En los últimos días se habían vendido entradas para socios y no socios a través de BoleteriaVip. Hoy será directamente en la boletería leprosa.

En los últimos días se habían vendido entradas para socios y no socios a través de BoleteriaVip. Hoy será directamente en la boletería leprosa. Juan José García

La dirigencia rojinegra informó que hoy, de 13 a 20, se largará la venta física de entradas y que continuará mañana, de 12 a 18, en la boletería de puerta 6. Para no socios se encuentran disponibles tickets para tres ubicaciones y los precios son los siguientes: generales, 1.500 pesos; tribuna Vieja Amelia, 2.000, y platea superior este, 2.500. En tanto, el costo de los ingresos para los socios no se modificaron a lo que el club venía cobrando y tendrán estos valores: platea superior este, 400 pesos; platea inferior este, 550; tribuna oficial, 150, y platea Gerardo Martino, 700. Cabe recordar que en los últimos días se habían vendido entradas para socios y no socios a través de BoleteriaVip. Hoy será directamente en la boletería de la entidad.