En Normal 3 aprobaron todos y ahora van por más en los playoffs de la Liga Nacional Masculina de vóley

Al querer responder dónde estuvieron los puntos altos del equipo, Romero se sinceró y confesó: “creo que fue una mezcla de todo. No se si destacar algo en particular porque el equipo fue bastante parejo. Los chicos que fueron entrando lo hicieron muy bien, sinceramente no podría destacarte a algún jugador en particular en algún partido porque en general, en los siete partidos, fue un nivel parejo el de todos”.