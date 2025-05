En Newell's, Fabbiani mantiene su apuesta por los futbolistas más experimentados

El técnico Cristian Fabbiani sabe que debe depurar y reforzar el plantel para que Newell’s pueda alcanzar el protagonismo que pretende. Es consciente de que lo existente no alcanza para representar una estructura confiable de acompañamiento para Keylor Navas y Ever Banega. Dentro se las filas rojinegras no aparecieron opciones de nivel para aspirar a más, y eso quedó crudamente evidenciado en el reciente desarrollo del torneo Apertura. Y, teniendo en cuenta esas referencias inmediatas, parece que el entrenador leproso acentuará su intención de apostar por jugadores de experiencia.