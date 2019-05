En la calle, el hincha lo pone a Herrera

El familia. Germán Herrera, el año pasado, con su mujer y sus hijos cuando aún no pensaba en el retiro.

Matías Algarañá (Empleado / 32 años)

Me gustaría que el Chaqueño Herrera se retire en el Gigante de Arroyito junto a su gente, porque ha sido un jugador memorable para Central. La hinchada lo quiere y él se merece una buena despedida.

Maximiliano Yanuzzo (Empleado / 35 años)

Los dirigentes como Carloni deberían decirle claramente a Cocca quién ha sido el Chaqueño para Central, tal vez no lo sabe. Y deberían pedirle que juegue mañana como titular, porque es el último ídolo que tenemos.

Ana Lescano (Pensionada / 67 años)

Claro que tiene que jugar Herrera y todo el partido, porque se retira y es buen jugador. No se puede contar con los jugadores cuando las papas queman y después olvidarse de ellos en momentos tan importantes.

Juan Manuel Díaz (Comerciante / 39 años)

El DT no necesitaba hacer esa declaración. Lo podría poner por un rato y luego retirarlo si quiere probar a otros. Herrera es un ídolo, es hincha de Central, le hizo un taco glorioso a Newell's. Debe jugar.

Lionel Acevedo (Cocinero / 31 años)

Para mí el Chaqueño Herrera debe jugar porque es su despedida y hay que darle la oportunidad de que se vaya jugando todo el partido junto a su hinchada. Es un jugador que a mí me gusta y que me dio alegrías.

Lucas González (Estudiante / 18 años)

¿Cómo no va a jugar su último partido si es un jugador que hizo tantos goles importantes para Central? El Chaqueño Herrera se merece estar en la cancha mañana y debe irse con toda la gloria.

Gabriel Navas (Abogado / 55 años)

Obviamente estoy a favor del jugador y no del técnico. Para mí el Chaqueño Herrera es un ídolo de Rosario Central, te digo más, no dudaría en sacar a algunos de los otros diez pero a Herrera no, debe jugar.

Hugo Holzmann (Constructor / 67 años)

Yo lo pondría a Herrera tranquilamente, para mí el mejor gol a Newell's de los últimos tiempos lo hizo él, cómo no lo van a poner en un partido como el de mañana, cuando no hay nada importante en juego para Central.

Agustín Caniglia (Estudiante / 18 años)

Lo pondría de titular al Chaco, se merece el puesto porque es un jugador que empezó en el club con la auriazul y terminó en el club con la auriazul. No me explico cómo se discute ponerlo mañana o no.

Facundo Anillo (Estudiante / 18 años)

Obviamente que si estuviera en el lugar de Cocca lo pongo al Chaqueño sin dudar. Dijo que se retiraba pero que cumpliría con toda su responsabilidad. Lo hizo, entonces debe despedirse de su gente.