En cuartos, el primer objetivo de Los Pumas

El dato. Santiago Chocobares anotó el try más rápido de Los Pumas (1m 8s) en su historia mundialista.

Sufriendo más de la cuenta, en un partido que era a todo o nada y en el que lo más importante era conseguir el triunfo, Los Pumas vencieron a Japón 39-27, ganaron el mano a mano, quedaron segundos en el Grupo D y se metieron en los cuartos de final del Mundial de Francia 2023, que era el objetivo primario de este plantel. De yapa, se garantizó su lugarcito para el Mundial de Australia 2027. Por ahora el seleccionado argentino sigue en carrera y en el arranque de los playoffs enfrentará en Marsella a Gales el próximo 14 de octubre, pero esa es otra historia. En Nantes, el seleccionado argentino mostró que sigue mejorando pero también que todavía no encontró su techo.

La presión de tener un buen resultado quizás tuvo algo que ver, pero lo cierto es que en el juego todavía no mostraron ni por asomo todo lo que estos jugadores pueden dar.

Sólo algunos chispazos, después fueron intermitencias que por un lado lo hacen un equipo peligroso y por otro un conjunto vulnerable. Ante un equipo nipón que nunca se rindió, por momentos fue organizado y agresivo pero en igual dosis también cometió errores que pusieron a su rival en partido haciendo que las acciones sean parejas, palo a palo, golpe a golpe. Eso deja de manifiesto que el equipo no tiene aún el equilibrio necesario (que le debería dar la pareja de medios) que se necesita en este tipo de competencias. Es un Mundial y ya entrado en los cuartos, las cosas serán más complicadas porque el nivel de sus rivales será sensiblemente superior.

Ahora sí empiezan las verdaderas finales partido tras partido, donde solamente jugar con el corazón no alcanza. Lo que sí mostró fueron arrestos individuales que marcaron la diferencia, como las actuaciones de Marcos Kremer, Mateo Carreras o el propio Emiliano Boffelli, que si bien estuvo errático con la pelota a los postes, jugó un partidazo.

El partido fue una película de suspenso. El conjunto argentino golpeó con un try de Santiago Chocobares en la primera jugada del partido, pero luego Japón también mostró lo suyo y en la primera que tuvo llegó a la igualdad.

Tras la conquista el partido cayó en un pozo, como si ambos equipos se hubieran puesto de acuerdo para barajar y dar de nuevo. En esos pasajes Matera salió lesionado y Labuschagne vio la amarilla por un golpe a Gallo. Ahí Los Pumas sacaron rédito de ese hombre de más, en una jugada que fue de las mejores del partido: Mallía bajó una pelota aérea y comenzó un contraataque que terminó en la punta donde estaba Mateo Carreras quien facturó sin problemas.

Al ratito, Emi Boffelli estiró la ventaja a 15-7, pero nuevamente las desinteligencias permitieron que la incursión ofensiva japonesa tuviera éxito en el cierre de la primera etapa y con el try de Saito los orientales quedaron a tiro (15-14).

En el complemento, con el segundo try de Mateo Carreras, Argentina empezó a despegarse en el marcador. Pero los errores siguieron apareciendo y así Japón se agrandó primero con un penal de Matsuda y luego con un drop de Lemeki para volverse a acercar. Nada estaba dicho. Boffelli llegó al try con el que Los Pumas se pusieron 29-20, pero la alegría duró poco por errores propios de los argentinos. Japón aprovechó su chance y con un nuevo try se puso otra vez en partido (29-27).

En ese momento caliente del partido, ingresó Nicolás Sánchez y el equipo jugó con otro aplomo.

Para redondear una tarde inolvidable apareció Mateo Carreraspara apoyar su triplete. Luego de eso Japón se desordenó y en ese desorden cometió un penal que el Centurión tucumano no desaprovechó y con él le bajó el telón a un partido sufrido, donde al equipo argentino no le sobró nada pero en el que consiguió el pase a los cuartos de final, nada menos.