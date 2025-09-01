La Supercopa Argentina tiene nueva programación en la cancha de Central

La Capital | Ovación | Supercopa Argentina

Los organizadores confirmaron un cambio de horario del partido de Vélez Sarsfield y Central Córdoba de Santiago del Estero

1 de septiembre 2025 · 12:59hs
La definición de la Supercopa Argentina 2024 se llevará a cabo este fin de semana en Rosario, pero este lunes se confirmó un ligero cambio de planes. Fuentes oficiales anunciaron que el partido de Vélez Sarsfield y Central Córdoba de Santiago del Estero comenzará más tarde en el Gigante de Arroyito.

El duelo del Fortín y el Ferroviario se disputará este sábado en la cancha de Central durante el receso del Torneo Clausura 2025. Tal como estaba previsto en el calendario de la temporada, el certamen se interrumpe por la última doble fecha de eliminatorias sudamericanas del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Dos semanas después del anuncio oficial, los organizadores decidieron retrasar una hora el inicio del encuentro. De esta manera, el cotejo finalizará a última hora de la tarde en la zona norte de la ciudad.

Antes de este partido, Rosario será sede de otro encuentro clave en la agenda de la Copa Argentina 2025. Tigre e Independiente Rivadavia de Mendoza se enfrentan este viernes a la noche en la cancha de Newell's y el ganador se enfrentará a Belgrano de Córdoba o a la Lepra rosarina en las semifinales.

¿Cuándo se juega la Supercopa Argentina 2024?

El partido que define el último título de la temporada anterior se programó para el sábado 6 de septiembre desde las 15. Ambos protagonistas ya se habían enfrentado el año pasado en la definición de la Copa Argentina, que finalmente quedó en manos de los santiagueños.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Copa_Argentina/status/1957475128511488334&partner=&hide_thread=false

En esta oportunidad, Vélez accedió a disputar el partido como campeón de la Liga Profesional 2024. El equipo dirigido entonces por Gustavo Quinteros dio la vuelta olímpica gracias a una victoria ante Huracán, pero dejó pasar la chance de cerrar diciembre con una doble corona porque el Ferroviario lo derrotó 1 a 0 unos días más tarde en la cancha de Unión de Santa Fe.

>> Leer más: Vélez derrotó a Estudiantes y es el nuevo campeón de la Supercopa Internacional

Luego de un primer semestre para el olvido en el torneo de primera división, el Fortín sumó otro campeonato a principios de julio, cuando le ganó a Estudiantes de La Plata en la definición de la Supercopa Internacional. Recientemente consiguió la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores y enfrentará a Racing.

Por su parte, el equipo de Omar de Felippe ya quedó eliminado del máximo torneo continental en la fase de grupos. No obstante, actualmente está en la pelea por el liderazgo de la zona A del Torneo Clausura 2025.

