En Central, la necesidad va de la mano de la obligación de no perder los estribos

Central sabe que lo único que le sirve ante Peñarol es el triunfo, pero mantener la calma será clave para que la cosa no se le complique aún más

Se pueden imaginar todos los partidos posibles, pero sabiendo que una vez que la pelota rueda, una mano, un gol, una expulsión, un error o lo que fuera le puede cambiar la tónica al encuentro y romper con absolutamente todos los moldes preestablecidos. Ahora, hay un formato de partido del que seguramente Russo querrá que su equipo no se aparte nunca. Que a Central sólo le sirve el triunfo es algo que sabe todo el mundo, pero el tema es ver de qué manera este equipo de Russo trabaja sobre esas necesidades. Y allí es donde entra a jugar un papel fundamental la calma. Incluso, una cosa sería jugar este partido en el Gigante de Arroyito, repleto de hinchas de Central, o hacerlo, como lo hará, en condición de visitante, en este caso en el Campeón del Siglo de Montevideo.

Quizá suene a mezquindad, pero mientras se mantenga la paridad en el resultado, Central estará siempre a un gol de lograr el objetivo . Por eso será importante también no caer en la desesperación y perder el orden. Ante un mínimo error a partir del cual Peñarol pueda sacar usufructo todo se complicará más de la cuenta.

Esto no implica que Central tenga que ir a defender ni mucho menos, simplemente se imagina un escenario en el que frente a la necesidad de hacer un gol estará la obligación de no recibirlo. Es demasiado simple: si el canalla, aun no saliendo como loco en busca del triunfo, recibe un gol primero, el resultado sí empezará a quedarle allá lejos y serán dos las estocadas que deberá dar para lograr la clasificación. Pero mientras el cero se mantenga en los dos arcos estará siempre a tiro de la victoria y tendrá tiempo hasta el último segundo de partido.