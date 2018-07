El oficialismo de Rosario Central transita una semana que comenzará a esclarecer el panorama político de cara a los comicios del domingo 30 de septiembre, porque las diferentes corrientes de opinión que componen el Foro determinarán las precandidaturas presidenciales para después tratar de alcanzar un consenso, algo que hace un tiempo parecía muy factible pero que en los últimos días se tiñó con cierta complejidad.

Es que Luciano Cefaratti repite de puertas hacia adentro su deseo de no postularse a la presidencia del club, y si bien aún no lo hizo público, el Foro no tendría otro nombre que aglutine a las diferentes agrupaciones que convergen en el actual gobierno, por lo que varios referentes del Crece ya le ofrecieron al actual secretario Rodolfo Di Pollina que sea el postulante al sillón presidencial.

En paralelo, Soy Canalla postula a Ricardo Carloni mientras que Marcca hace lo propio con Martín Lucero.

Aunque todos los referentes oficialistas coinciden en buscar que el candidato del Foro sea designado por consenso, hay cierto recelo en cuanto a la preponderancia que intenta tener el Crece en la conformación del gobierno, lo que según cuentan por lo bajo integrantes de las otras agrupaciones podría derivar en una ruptura.

"Es inaceptable que el Crece, tal como lo dijo el presidente Broglia, pretenda ocupar la presidencia, la tesorería y la secretaría del club, porque eso implica romper el Foro en mil pedazos. Para eso que vayan solos", reflexionó ayer un referente de una de las agrupaciones.

El interrogante que deriva de las tratativas es cómo dirimirán al candidato antes de fin de julio entre las postulaciones de Carloni, Lucero y Di Pollina. Una consulta entre los socios, una asamblea o una negociación entre cúpulas son las alternativas que se barajan por ahora.

En el mientras tanto, diversos sectores opositores mantienen reuniones en torno a distintas agrupaciones y nombres, aunque también siguen expectantes los pormenores de lo que sucede en el oficialismo.

El martes 31 de julio se hará en el Cruce Alberdi la Asamblea General Ordinaria para la designación de la Comisión Electoral, mientras que el sábado 18 de agosto será el cierre de presentación de listas para los comicios, que se harán el día 30 de setiembre en el Gigante de Arroyito entre las 8 y las 18.