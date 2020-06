En Central confían en clasificar a la Copa Sudamericana

Los dirigentes canallas están confiados de recibir una buena noticia en el corto plazo y nada menos que Central jugará la edición de la Copa Sudamericana 2021, torneo al que ya está clasificado Newell's por la tabla general. Esta esperanza se desprende luego de que ayer una alta fuente dirigencial le confiara a este diario lo siguiente y en el medio de las tratativas por la no renovación del vínculo de Diego Cocca: “Como potencialmente no se disputará la Copa Argentina por el tema de la pandemia por el coronavirus y también porque no habrá demasiadas fechas para jugarla, creemos que el cupo que dio a la Copa Libertadores por salir campeón, al final quedará para Vélez y de ocurrir eso Central se clasificará a la Sudamericana. Igual tenemos que esperar a que se oficialice la suspensión de la Copa Argentina, pero tenemos una gran ilusión de jugar la Sudamericana ”, explicó.

Hasta ahora los clasificados a la Copa Sudamericana son Vélez, San Lorenzo, Newell's, Talleres, Defensa y Justicia y Lanús. Pero como todo indica que la Copa Argentina no se jugaría, el cupo que daba a la Libertadores estaría ocupado por Vélez, el primero de los clasificados a la Sudamericana (o Defensa con un partido menos) y ahí Central se colaría por la tabla general a Los clasificados a la Sudamericana.

De ser así, el ciclo inminente de Kily González arregló con la clasificación a una copa continental.