La primera experiencia del Paseo del Río en San Lorenzo tuvo gran convocatoria El tramo norte de la costanera se llenó de jóvenes y familias que disfrutaron de una feria inédita en la ciudad. Además hubo DJs, gastronomía y talleres para los chicos 3 de mayo 2026 · 06:25hs

El tramo norte de la costanera en San Lorenzo estuvo colmada de familias y jóvenes.

El Paseo del Río debutó a pleno el pasado domingo en el tramo norte de la costanera en San Lorenzo, con una gran cantidad de familias y jóvenes que colmaron el espacio público para disfrutar de una propuesta que integró diseño, producción local y esparcimiento al aire libre.

La feria reunió a emprendedores sanlorencinos que exhibieron y comercializaron productos de autor, en una jornada que puso en valor tanto el talento local en uno de los espacios públicos más atractivos de la ciudad.

Además hubo espacios pet friendly, talleres artísticos para los chicos, diferentes alternativas gastronómicas y música de la mano de los DJs Nico Tessi y Gino Pacini.

Presente en la actividad, el intendente Leonardo Raimundo destacó el carácter distintivo de la iniciativa: “Son sanlorencinos que producen lo que están vendiendo: productos de autor, únicos e irrepetibles que hoy están exponiendo y comercializando. Además es una excelente oportunidad para mostrar este hermoso paseo a la vera del río Paraná que, a pesar de que se encuentra en pleno corazón de la ciudad, mucha gente está visitando por primera vez”.